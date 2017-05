Casillas rät Juventus: "Kauft Donnarumma"

Mittwoch, 31.05.2017

Der 18-jährige Donnarumma debütierte mit 16 Jahren und stand seither 72-mal im Tor des AC Mailand. Die Vertragsverlängerungen mit dem AC sind in den letzten Tagen jedoch ins Stocken geraten. Dies sollte sich Juventus Turin laut Casillas zum Vorteil machen und zuschlagen.

"Juventus sollte Donnarumma kaufen und ein oder zwei Jahre ausleihen, bis Gigi Buffon in den Ruhestand geht und danach nach Turin bringen," rät er in der Gazzetta dello Sport. "Müsste ich auf einen jungen Torhüter wetten, würde ich ihn nehmen. In Europa gibt es keinen anderen 18-Jährigen mit so vielen Qualitäten. Natürlich muss er noch ein bis zwei Jahre lernen, aber seine Qualitäten sind offensichtlich."

Der 167-malige Nationaltorhüter Spaniens könnte sich selbst vorstellen, nach seiner Zeit beim FC Porto, in Italien zu spielen und sich Donnarumma und Buffon anzuschließen. In Porto läuft sein Vertrag Ende Juni aus, jedoch könne er dank einer Klausel ein weiteres Jahr bleiben, würde er das wollen. "Ich denke darüber nach und dann werden wir das gemeinsam entscheiden. Aber soweit ich weiß, ist die Serie A eine gute Option. Dort gibt es große Teams, der Fußball ist wichtig und mir gefällt das Land," fügte der 36-Jährige an.

