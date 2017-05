Montella wünscht sich Morata und Belotti

Montag, 29.05.2017

"Morata und Belotti sind komplementär. Sie sind sehr starke Spieler und können gut zusammenarbeiten. Es gibt viele gute Spieler, die gerne zu Milan kommen würden. Das ist eine tolle Ausgangsposition für uns", betonte Montella bei einem Workshop seines Klubs in Forte Village. "Wir sind ein Klub, der große Spieler haben möchte, obwohl wir in der nächsten Saison nicht in der Champions League sind."

Die Königsklasse ist auch das erklärte Ziel des 42-Jährigen: "Um die Champions League zu erreichen, müssen wir auf ein höheres Level gelangen und den Kader verstärken - für eine bessere Mentalität und Physis."

Dabei setzt der Trainer der Rossoneri auf einen Verbleib von Torhüter-Talent Gianluigi Donnarumma. Eine Vertragsverlängerung soll unmittelbar bevorstehen, wie Montella mit einem Augenzwinkern gesteht: "Ohne sein Wissen habe ich ihn auf einem weißen Blatt Papier unterschreiben lassen. Somit habe ich alles in der Hand. Jeder hat seinen eigenen Traum, er ist jedoch glücklich bei Milan und er hat sich durch die Gerüchte nicht aus der Ruhe bringen lassen."

Montella ist seit Juli 2016 Trainer in Mailand. Während seiner aktiven Zeit als Spieler absolvierte er 258 Pflichtspiele für den AS Rom.

