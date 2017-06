Milan: Ersetzt Bernd Leno Donnarumma?

Montag, 19.06.2017

Die Bild berichtet, dass die Klubbosse von Mailand bereits Kontakt zur Führung der Werkself aufgenommen habe. Als möglichen Preis für den noch bis 2020 an die Leverkusener gebundenen Leno nennt der Bericht 25 Millionen Euro.

Größtes Argument für Milan könnte eine mögliche Teilnahme am internationalen Geschäft sein. Während Bayer Leverkusen in der abgelaufenen Saison auf dem enttäuschenden Rang zwölf landete und den Europapokal verpassen wird, hat Milan die Chance, über die Qualifikationsrunde in die Europa League einzuziehen - wo sich Leno mit Blick auf die WM 2018 für höhrer Aufgaben präsentieren könnte.

Auch der zweite Kandidat der Mailänder soll der Bild zufolge ein bekanntes Gesicht sein: Lukas Hradecky von Eintracht Frankfurt.

Bernd Leno im Steckbrief