Medien: Juventus startet Felipe-Offensive

Mittwoch, 24.05.2017

Wie A Bola berichtet, sind die Turiner in Verhandlungen mit Felipe und dem FC Porto getreten. Der 28-Jährige hat in Portugal noch einen Vertrag bis 2021 und eine auf 50 Millionen Euro angesetzte Ausstiegsklausel. In der abgelaufenen Saison war er unumstrittener Leistungsträger.

Insgesamt 45 Einsätze absolvierte Felipe, nachdem er für rund sechs Millionen Euro von Corinthians verpflichtet wurde. Exakt hier könnte ein Stolperstein für Juventus liegen. 25 Prozent der Rechte an Felipe halten noch immer die Brasilianer, Turin müsste auch mit ihnen verhandeln.

Felipe im Steckbrief