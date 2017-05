Khedira wieder im Mannschaftstraining

Dienstag, 23.05.2017

Im Halbfinal-Rückspiel am 9. Mai gegen AS Monaco (2:1) erlitt Khedira eine Oberschenkelverletzung. Am vergangenen Sonntag sicherte sich Juventus durch ein 3:0 gegen Aufsteiger FC Crotone zum 33. Mal die italienische Meisterschaft.

Sami Khedira im Steckbrief