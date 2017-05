Ajax 22 Jahre nach CL-Sieg in Wien heiß

Dienstag, 23.05.2017

Ajax Amsterdam hat am heutigen Mittwoch die Gelegenheit, sich ein Stück des Glanzes vergangener Tage zurückzuholen. Exakt am 22. Jahrestag des Champions-League-Triumphes über den AC Milan in Wien könnte sich der niederländische Spitzenclub erstmals seit damals wieder mit einem europäischen Pokal beschenken.

Die Söhne zweier Ajax-Legenden, die damals entscheidenden Anteil am Erfolg hatten, stehen am Mittwoch auf verschiedenen Seiten. Stürmer Patrick Kluivert schoss in der 85. Minute im Ernst-Happel-Stadion das 1:0, Kapitän Danny Blind spielte durch und nahm nachher die Trophäe entgegen. Heute stürmt Patricks Sohn Justin Kluivert für den niederländischen Topclub, Dannys Sohn Daley wechselt nach der WM 2014 von Amsterdam zu Manchester.

Ibrahimovic fehlt - seine Statue steht

"Ich bin stolz darauf, den Namen Blind zu tragen. Und ich habe immer davon geträumt, dass ich eines Tages derjenige bin, der so etwas erreicht", sagte der Verteidiger. "Jeder weiß, dass ich aus Amsterdam komme und Ajax im Herzen trage, aber am Mittwoch bin ich United, bin ich ein Roter." Kluivert junior steht noch vor dem großen Durchbruch. "Mein Traum ist es, der entscheidende Spieler bei Ajax zu werden und dann den nächsten Schritt zu einem größeren Club zu machen", meinte der 18-Jährige.

Fehlen wird United-Star Zlatan Ibrahimovic, und das ausgerechnet in seiner schwedischen Heimat und in jenem Stadion, vor dem eine 2,7 Meter große Statue des Goalgetters steht. Der Angreifer, der von 2001 bis 2004 bei Ajax Amsterdam stürmte, fällt wegen einer schweren Knieverletzung aus. Für ihn sollen andere in die Bresche springen - wie Paul Pogba, der vor seinem ersten großen internationalen Titel steht, nachdem er im Sommer für die Rekordsumme von knapp 105 Millionen Euro von Juventus Turin gekommen war.

Manchester United ist seit zehn Europa-League-Spielen ungeschlagen, in dieser Liste finden sich sieben Siege. Ajax hat sowohl im Halb- als auch im Viertelfinale das Rückspiel verloren, in der Europa-League-Gesamtbilanz 2016/17 aber nur eine Niederlage mehr kassiert als der Finalgegner (drei gegenüber zwei von Manchester). Im direkten Duell halten beide Teams bei zwei Siegen, ein Unentschieden gab es im Europacup bisher nicht.

Im Falle eines Erfolges hätte Manchester den Europacup-Hattrick komplettiert und jeweils Champions League, Cup der Cupsieger und UEFA-Cup/Europa League zumindest einmal gewonnen. Ajax hatte das schon 1992 mit dem Gewinn des UEFA-Cups geschafft.

