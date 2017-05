Milan gewinnt das Rennen um Franck Kessie

Mittwoch, 17.05.2017

Die Dienste des Ivorers lässt sich Milan rund 28 Millionen Euro kosten. Der Mittelfeldspieler überzeugte in der aktuellen Saison bei Atalanta Bergamo, wird in Mailand voraussichtlich einen Fünfjahresvertrag unterschreiben und jährlich 2,5 Millionen Euro verdienen.

Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Kessie steuerte in der laufenden Spielzeit sechs Treffer sowie vier Vorlagen für seinen Klub bei . Zudem kommt das Talent in seinem jungen Alter auf 15 Spiele in der A-Nationalmannschaft der Elfenbeinküste.

Franck Kessie im Steckbrief