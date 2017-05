Transferziel Conti: "Großer Klub ein Traum"

Dienstag, 16.05.2017

"Es ist zu früh, um über meine Zukunft zu sprechen", stellte der U-Nationalspieler Italiens gegenüber Sky Italia klar. Conti steht laut verschiedenen Medienberichten im Fokus zahlreicher Vereine aus Europa. Unter anderem wurden der FC Bayern München und Borussia Dortmund genannt.

Erlebe die Serie A Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Ein Wechsel steht im Raum, muss aber nicht in diesem Sommer passieren, so Conti. Der Verteidiger gibt jedoch an: "Die Gerüchte machen mich glücklich. Für einen großen Klub zu spielen ist ein Kindheitstraum, aber momentan bin ich glücklich in Bergamo und es wäre schwer für mich, zu gehen."

Conti ist mit 23 Jahren mitverantwortlich für die herausragende Saison Bergamos. Der Rechtsverteidiger stellte in 31 Partien der Serie A seinen enormen Offensivdrang mit acht Treffern unter Beweis. Noch ist er bis 2021 an seinen Klub gebunden.

Andrea Conti im Steckbrief