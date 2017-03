Medien: Inter zeigt Interesse an Son

Samstag, 18.03.2017

Der Außenstürmer, der auch in einer zentralen Rolle spielen kann, konnte in dieser Saison wettbewerbsübergreifend bereits 14 Tore erzielen, obwohl er kaum von Anfang an spielte. Das könnte sich in den nächsten Wochen ändern, da er für den verletzten Top-Stürmer Harry Kane einspringen muss.

Inter hat große Ambitionen für die nächste Saison und möchte mit den neuen Besitzern des Klubs, der chinesischen Suning Group, wieder um den Serie-A-Titel kämpfen. Die Verpflichtung des Südkoreaners würde dem Klub helfen, in Asien an Popularität zuzulegen, was auch im Interesse der Vereins-Eigentümer ist.

Heung-Min Son im Steckbrief