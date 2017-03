Serie A, 29. Spieltag: Top-Torjäger-Duell in Turin

Donnerstag, 16.03.2017

FC Turin - Inter Mailand (Sa., 18 Uhr live auf DAZNund im LIVETICKER)

Nach der furiosen 7:1-Gala am vergangenen Spieltag wollen die Nerazzurri ihren Aufwärtstrend gegen den FC Turin fortsetzen. Auch dieses Mal könnte es torreich werden: In den letzten neun Spielen kassierten nur Palermo und Pescara mehr Gegentore als Torino.

Mit Andrea Belotti und Mauro Icardi kommt es zudem zum Aufeinandertreffen der beiden Top-Torjäger der Serie A. Belotti belegt mit 22 Treffern aktuell Rang eins der Torjägerliste, gefolgt von Icardi und Edin Dzeko (je 20).

Inter zeigt sich aktuell in bestechender Form. In den letzten 13 Liga-Partien konnte nur Tabellenführer Juve (34) mehr Punkte als die Lombarden (33) einfahren. Durch die starke Serie konnte sich Inter wieder in Schlagdistanz zu den Champions-League-Rängen kämpfen und belegt vor dem Spieltag Platz fünf.

Erlebe die Serie A Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

AC Mailand - FC Genua (Sa., 20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

FC Empoli - SSC Neapel (So., 12 Uhr im live auf DAZN und LIVETICKER)

Kann Neapel endlich seinen Fluch brechen? Noch nie konnte SSC in der Serie A gegen Empoli gewinnen. Die Zeichen stehen jedenfalls auf Sieg: Napoli konnte sechs seiner letzten sieben Auswärtsspiele gewinnen, von den vergangenen 16 Spielen ging nur eines verloren. Empoli hingegen holte seit fünf Spielen keinen einzigen Punkt mehr und ist auf Rang 17 zurückgefallen.

In den Top-5-Ligen in Europa ist kein Team so torungefährlich wie Empoli. Lediglich 15 Treffer gelangen dem Team von Giovanni Martusciello. Neapel hingegen ist die Tormaschine der Liga. Europaweit erzielten nur Monaco, Barca und Real mehr Treffer als die Neapolitaner (65).

FC Bologna - Chievo Verona (So., 15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

FC Crotone - AC Florenz (So., 15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

UC Sampdoria - Juventus Turin (So., 15 Uhr live auf DAZN undim LIVETICKER)

Die Alte Dame geht mir Rückenwind aus der Champions League in die Partie gegen Genua. Auch in der Liga läuft derzeit alles nach Plan beim Tabellenführer. Acht der letzten neun Partien entschied Juve für sich, in den letzten 14 Partien musste sich der Meister nur einmal geschlagen geben.

Sampdoria holte aus den letzten sieben Partien gegen Juventus nur einen Punkt. Dennoch spielt das Team von Marco Giampaolo eine ordentliche Saison. Mit bisher 41 Zählern übertrifft man die Gesamtausbeute der Vorsaison bereits um einen Punkt und hat einen Platz im gesicherten Tabellenmittelfeld inne.

In jedem der bisherigen neun Aufeinandertreffen gelang Juventus mindestens ein Treffer. Higuain und Dybala machten in den letzten sechs Partien gegen Samp je fünf Tore.

Cagliari Calcio - Lazio Rom (So., 15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Atalanta Bergamo - Delfino Pescara (So., 15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Udinese Calcio - US Palermo (So., 18 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

AS Rom - US Sassuolo (So., 20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Die heimstarke Roma geht als deutlicher Favorit ins Duell mit Sassuolo. Vor der Niederlage im Heimspiel gegen Napoli blieben die Giallorossi in 24 aufeinanderfolgenden Heimspielen ungeschlagen und schrieben damit Klubgeschichte.

Gegen die Neroverdi musste sich das Team von Luciano Spaletti in den bisherigen sieben Aufeinandertreffen noch nie geschlagen geben und erzielte in jedem davon mindestens einen Treffer. Die vergangenen drei Heimspiele zwischen den beiden Kontrahenten gingen jedoch alle unentschieden aus.

Beide Trainer haben vor der Partie einige Verletzungsprobleme zu beklagen. Luciano Spaletti muss auf Alessandro Florenzi verzichten. Für den Nationalspieler ist die Saison nach einem Kreuzbandriss gelaufen. Auf Seiten der Neroverdi fehlen mit Luca Antei, Stefano Sensi, Davide Biondini und Francesco Magnanelli einige Leistungsträger.

Die Tabelle der Serie A