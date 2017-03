Napoli: Mertens in die Premier League?

Donnerstag, 16.03.2017

Neben dem Serie-A-Konkurrent Inter Mailand sollen diverse Klubs aus der Premier League am belgischen Nationalspieler Interessiert sein.

Auch der Spieler selbst würde es angeblich bevorzugen, in die englische Oberklasse zu wechseln. Besonders Manchester United soll an Mertens interessiert sein, was aber aus dem Umfeld des Spielers abgestritten wurde.

Der Angreifer konnte in dieser Saison bisher vollends überzeugen und in 35 Spielen 24 Tore und elf Vorlagen verbuchen.

Dries Mertens im Steckbrief