Wechsel zu Real? Dzekos Berater widerspricht

Mittwoch, 08.02.2017

"Er ist schon bei einem großen Klub", sagte Martina gegenüber Mediaset, angesprochen auf das kolportierte Interesse der Königlichen. "Die Roma hat eine tolle Vereinsführung, eine große Fanbasis. Ich sehe keinen Grund, zu wechseln, wenn du bei einem guten Klub bist."

Ex-ManCity-Angreifer Dzeko, den Martina mit dem früheren niederländischen Weltklasse-Stürmer Marco van Basten vergleicht, habe in seiner ersten Saison für die Roma noch Probleme gehabt. "Er hatte einige Schwierigkeiten mit dem Liga-Wechsel. Unter Spalletti hat er aber zu Konstanz gefunden", erklärt der Berater des 30-jährigen Bosniers.

Dzeko, der von 2007 bis 2011 in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg auflief, war im Sommer 2015 von Manchester City in die italienische Hauptstadt gewechselt. In der laufenden Serie-A-Saison hat der Angreifer bereits 17 Tore erzielt, zuletzt traf er in drei Partien am Stück. Sein Vertrag bei der Roma läuft noch bis Sommer 2020.

Edin Dzeko im Steckbrief