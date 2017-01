Neapel: Milik-Rückkehr noch in diesem Monat?

Donnerstag, 12.01.2017

"Er hat noch ein bisschen Arbeit vor sich, kann dann aber am Freitag wieder mit der Mannschaft trainieren. Er befindet sich bereits in den Startlöchern. In vierzehn Tagen könnte er dann wieder eine Option für Trainer Maurizio Sarri werden", gab De Nicola im Interview mit Radio Kiss Kiss zu Protokoll.

Ein Einsatz im Champions-League-Achtelfinale gegen Real Madrid am 15. Februar scheint somit wieder möglich.

Milik war erst im Sommer nach Neapel gewechselt und erzielte in seinen bisherigen neun Spielen sieben Treffer. Im Länderspiel gegen Dänemark zog sich der polnische Nationalstürmer dann allerdings Anfang Oktober einen Kreuzbandriss zu.

Arkadiusz Milik im Steckbrief