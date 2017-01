Wer vertraut auf Statistiken?

Freitag, 06.01.2017

FC Empoli - US Palermo (Sa., 18 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

SSC Neapel - Sampdoria Genua (Sa., 20.45 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

Der SSC Neapel will seine beeindruckende Serie von sieben Spielen ohne Niederlage gegen Sampdoria fortsetzen. Ein Sieg wäre Pflicht, wenn man den Anschluss an die beiden Spitzenplätze halten möchte. Die Gäste dagegen warten seit Längerem auf ein Erfolgserlebnis. Der letzte Sieg gelang Anfang Dezember gegen den FC Turin.

Beim Gastgeber dürften alle Augen auf Dries Mertens gerichtet sein. Der Belgier ist in dieser Saison der absolute Erfolgsgarant auf Seiten Napolis: nach 16 Spielen hat er bereits 14 Torbeteiligungen auf dem Konto. Allein in den letzten drei Spielen netzte er acht Mal.

Aus Genua-Sicht ist die eigene Auswärtsbilanz besorgniserrgend. Bei neun Spielen in der Fremde ging man fünf Mal als Verlierer vom Platz und konnte nur einen Dreier einfahren. Luis Muriel nimmt sich für diese Begenung viel vor: "Ich hoffe, dass ich dieses Mal ein Tor machen kann und wir als Sieger nach Hause zurückkehren werden."

Udinese Calcio - Inter Mailand (So., 12.30 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

Wessen Serie reißt bei dieser Begegnung? Udine holte aus den letzten vier Partien neun Punkte. Auch Inter feierte zuletzt drei Siege in Folge - allesamt ohne Gegentor. Der Blick auf die Bilanzen spricht für Udinese: der Punkteschnitt vor eigenem Publikum liegt bei 1,56, während die Mailänder nur drei der neun Auswärtsspiele für sich entscheiden konnten.

Diese Bilanz wollen die Nerazzurri natürlich aufpolieren. Trumpf könnte dabei Kapitän und Topscorer Mauro Icardi werden: In der laufenden Saison verpasste er keine einzige Minute und war in 18 Spielen an 19 Toren beteiligt.

Fraglich ist deshalb, ob die Udine-Defensive nach zwei Spielen mit weißer Weste erneut ohne Gegentor bleiben kann.

AC Chievo - Atalanta Bergamo (So., 15 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

FC Genua - AS Roma (So., 15 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

Juves ärgster Konkurrent um die Meisterschaft, der AS Rom, ist gegen Genua gefordert. Nachdem man den direkten Vergleich kurz vor der Winterpause nicht gewinnen konnte, soll der Abstand zur Alten Dame nicht größer werden. Der FC Genua will nach zuletzt zwei Niederlagen endlich wieder punkten.

Erlebe die Serie A Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Dagegen spricht die Offensive der Römer: 39 Tore sind der zweithöchste Wert der Liga. Allein Edin Dzeko steuerte die Hälfte der AS-Treffer bei. Auch die Historie spricht für den Tabellenzweiten: in 44 von 97 Duellen gegen Genua ging man als Sieger vom Platz.

Allerdings hat der FC Genua nichts zu verlieren. In der Tabelle steht man auf einem soliden zwölften Rang. Für die Gäste wird es indes das erste Spiel ohne Tomas Rincon sein, der kürzlich zu Juve wechselte. Dafür soll Neuzugang Andrea Beghetto für Furore sorgen: in der aktuellen Serie-B-Saison konnte er neun Assists verbuchen.

Lazio Rom - FC Crotone (So., 15 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

Delfino Pescara - AC Florenz (So., 15 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

US Sassuolo - FC Turin (So., 15 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

AC Milan - Cagliari Calcio (So., 18 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

Während es vor der Winterpause in der Liga für Milan nicht rundlief, konnte man das Jahr dennoch mit dem Supercoppa-Sieg versöhnlich beenden. Auch Cagliari ging mit gemischten Gefühlen in die Ferien. Zwar konnte gegen Sassuolo gewonnen werden, aber in den beiden Spielen zuvor musste man sieben Gegentore hinnehmen.

Die größte Baustelle der Rossonieri ist wohl die Offensive: 25 Tore sind in der Spitzengruppe der Liga Tiefstwert. Carlos Bacca und Suso sind dabei die einzigen Lichtblicke, erzielten sie beide zusammen elf Treffer. Die Defensive um Torwart Gianluigi Donnarumma ist dagegen gut aufgestellt: In sechs Spielen konnte eine weiße Weste bewahrt werden.

Letzteres kann man von Cagliari nicht behaupten: mit 42 Gegentreffern ist man die Schießbude der Serie A. Fünf Mal kassierte die Mannschaft von Massimo Rastelli vier Gegentore oder mehr.

Juventus Turin - FC Bologna (So., 20.45 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN)

Wer soll Juventus Turin eigentlich schlagen? Bisher gelang dieses Kunststück nur dem FC Genua und den beiden Klubs aus Mailand. Reiht sich Bologna in die Reihe der Juve-Bezwinger ein?

Vertraut man der Statistik, ist das doch stark zu bezweifeln. Für die Mannschaften, die ins Juventus Stadium reisten, war schon lange nichts mehr zu holen: Die Bianconeri reiten auf der unglaublichen Erfolgswelle von 25 Heimsiegen in Folge. Gegen Bologna soll Numero 26 her.

Bologna-Teammanager Marco di Vaio hat Respekt vor der Aufgabe: "Im 'Stadium' zu spielen ist sehr emotional. Für unsere jungen Spieler, die dort zum ersten Mal auflaufen, wird das Spiel ein wichtiger Test. Wir treffen auf die Besten der Welt."

Hinzu kommt, dass Bologna auf fremdem Platz zu viele Punkte liegen lässt. Nur bei Schlusslicht Pescara gelang ein Auswärtssieg.

Der 19. Spieltag der Serie A im Überblick