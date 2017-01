Juventus: Gehaltserhöhung für Paulo Dybala

Mittwoch, 04.01.2017

"Er hat einen Fünfjahresvertrag unterschrieben und wir befinden uns derzeit in der Erneuerungsphase. Ein spontaner Prozess, der unsere Anerkennung zeigt für das, was der Spieler bisher in unserem Verein erreicht hat", erklärte Generaldirektor Giuseppe Marotta.

Seit seinem Wechsel zu Juventus im Sommer 2015 entwickelte sich Dybala zu einem Schlüsselspieler des italienischen Rekordmeisters, in der aktuellen Saison stehen vier Tore in 15 Spielen zu Buche. Angeblich hat Champions-League-Sieger Real Madrid seine Fühler nach ihm ausgestreckt hat. Marotta aber betonte mit Blick auf Dybalas Leistungen: "Es ist nur richtig, dass er aus wirtschaftlicher Sicht dafür belohnt wird."

"Wir pflegen ein exzellentes Verhältnis zu Paulo und seinen Beratern. Es gibt keine Probleme zwischen Juventus und Paulo", zeigte er sich bezüglich der laufenden Gespräche zuversichtlich.

