Aquilani wird an Sassuolo ausgeliehen

Dienstag, 03.01.2017

Ursprünglich war ein Kauf des 32-Jährigen angestrebt worden, am Ende einigten sich beide Klubs aber doch auf einen Leihvertrag. Das berichtet football-italia.net.

Aquilani, der in seiner Laufbahn unter anderem für Juventus Turin, den AS Rom und den FC Liverpool auflief, soll am Mittwoch den Fans und Medien vorgestellt werden.

