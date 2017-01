Zaza-Vater: "West Ham nicht ausgesucht“

Mittwoch, 04.01.2017

Die Premier League ist das große Ziel vieler Spieler. Nicht so im Fall von Simone Zaza, der nach seinem Wechsel von Juventus Turin zu West Ham United unzufrieden ist mit seiner Entscheidung. Er will zurück nach Italien, am besten schon im Winter, verrät sein Vater.

"Wir haben uns West Ham nicht ausgesucht. Es hat uns zwar niemand gezwungen, aber Simone wollte nie ins Ausland", erklärte der Zaza-Vater bei Juve News. Dennoch ging es auf die Insel: "Es gab eine Reihe an Umständen, die zu dem Wechsel in die Premier League führten. Wir versuchen nun, Simone zurück nach Italien zu bringen, weil er dieses Land liebt."

Der 25-jährige Stürmer wird unter anderem mit dem AC Florenz, Lazio Rom und dem AC Mailand in Verbindung gebracht. "Wir sprechen hier über große Teams und wir würden uns freuen, von ihnen kontaktiert zu werden", so Zaza Senior, der auch anmerkt, dass Zaza noch immer eine Leihgabe von Juventus ist.

