Pioli: Gabigol erinnert mich an Felipe Anderson

Samstag, 28.01.2017

Barbosa, auch Gabigol genannt, wechselte zu Beginn der Saison für rund 30 Millionen Euro zu den Nerazzurri, konnte sich in der Serie A bislang aber noch nicht durchsetzen. Für Pioli aber kein Grund zur Sorge, schließlich erlebte einer seiner ehemaligen Schützlinge bei Lazio einen ähnlich holprigen Start in Italien.

"Gabigol erinnert mich ein wenig an Felipe Anderson, der nach seinem Wechsel zu Lazio zunächst auch Schwierigkeiten hatte", so Pioli im Corriere dello Sport. "Aber er hat nie aufgegeben, weiter gearbeitet und an sich selbst geglaubt. Er hat sich nie demoralisieren lassen. Ein Jahr später gelang ihm dann der verdiente Durchbruch."

"Ich bin hier erst seit einer gewissen Zeit, aber Gabigol hat schon sehr viel dazugelernt", führte der Fußballlehrer weiter aus. "Er muss einfach so weitermachen."

"Er sollte nicht niedergeschlagen sein, wenn er mal nicht spielt. Genauso wenig sollte er überdrehen, wenn ich ihn auswähle." Bislang kam der 20-Jährige zu drei Kurzeinsätzen.

