Französischer Supercup: Paris Saint-Germain (PSG) gegen AS Monaco heute live auf DAZN

Im Duell um die Trophee des Champions treffen heute Paris Saint-Germain und AS Monaco aufeinander. SPOX hat die wichtigsten News zum Spiel im Überblick und erklärt, wo ihr das Spiel live im Livestream verfolgen könnt.

Bereits in den vergangenen fünf Jahren gewann Paris vor Beginn der Ligue 1 Saison den französichen Supercup. Wie auch in diesem Jahr spielte PSG 2017 gegen AS Monaco. Das Spiel endete 2:1 für den Scheichklub.

PSG gegen AS Monaco: Anstoß und Austragungsort

Das Duell zwischen PSG und Monaco wird im Shenzhen Universiade Sports Centre in Shenzhen, China stattfinden. Die Arena hat ein Fassungsvermögen von 60.334 Plätzen. Anpfiff ist um 14.00 Uhr deutscher Zeit.

PSG gegen AS Monaco heute live: TV-Übertragung und Livestream

Im deutschen Fernsehen wird die Partie der französischen Spitzenklubs nicht zu sehen sein. Dafür überträgt der Streamingdienst DAZN die Partie im Livestream. Die Sendung startet wenige Minuten vor Anpfiff, begleitet wird die Partie vom Kommentatorenduo Stefan Galler und Alexis Menuge.

DAZN zeigt ausgewählte Events der europäischen Topligen im Fußball, Basketball und Handball sowie regelmäßig Matches der nordamerikanischen Profiligen NBA, NFL und MLB sowie die größten Turniere im Darts. Ein Abonnement bei DAZN kostet monatlich 9.99 Euro und ist jederzeit monatlich kündbar. Der erste Monat ist gratis.

Falls ihr das Spiel nicht bei DAZN verfolgen könnt, findet ihr hier den SPOX-Liveticker zur Partie PSG gegen AS Monaco.

PSG-News vor Monaco: Die neuesten News zu Tuchel und Co.

Zuletzt dementierte Thomas Tuchel auf einer Pressekonferenz diverse Medienberichte, denen zufolge sich der Pariser Klub und sein ehemaliger BVB-Schützling Julian Weigl über einen Transfer einig seien: "Eine Einigung? Soweit ich weiß, nein. Und ehrlich gesagt weiß ich Bescheid."

Dennoch halten sich weiterhin Gerüchte, dass Tuchel im Sommer noch auf Einkaufstour in der Bundesliga gehen wird. Unter anderem soll sich Paris nach einem neuen Linksverteidiger umschauen. Dortmunds Raphael Guerreiro und der Brasilianer Wendell von Bayer Leverkusen sollen ganz oben auf der Liste stehen.

Trophee des Champions: Die letzten Gewinner