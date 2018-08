BVB - Borussia Dortmund gegen Stade Rennes: Testspiel heute live im TV, Livestream, Liveticker

Nach der Reise in das Trainingslager im schweizerischen Bad Ragaz bestreitet der BVB heute sein erstes Testspiel dort gegen den französischen Erstligisten Stade Rennes. SPOX gibt euch die wichtigsten Informationen und der Übertragung im TV sowie Livestreams im Internet.

Vor dem ersten Pflichtspiel am 20. August gegen Greuther Fürth bestreitet der BVB nach der Partie gegen Rennes noch zwei weitere Testspiele.

BVB - Stade Rennes: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Spiel zwischen dem BVB und Stade Rennes findet am heutigen Freitag, 3. August, um 19.30 Uhr statt. Austragungsort ist die Cashpoint-Arena im österreichischen Altach, normalerweise Heimstätte des Erstligisten SCR Altach.

BVB gegen Stade Rennes heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Fernsehen überträgt der Sender Sky Sport News HD die Partie ab 19.25 Uhr in voller Länge. Zudem bietet der Sender im Internet einen kostenlosen Livestream der Übertragung an.

Darüber hinaus ist das Spiel über den vereinseigenen Kanal BVB TV zu sehen. Zudem überträgt der Verein das Spiel auf seiner Facebook- und Youtube-Seite.

Falls ihr das Spiel über keinen dieser Kanäle sehen könnt, bleibt euch die Möglichkeit die Partie im SPOX-Liveticker zu verfolgen.

BVB: Thomas Delaney vor Debüt für Borussia Dortmund

Nachdem Neuzugang Thomas Delaney die USA-Reise des BVB wegen seiner WM-Teilnahme mit der dänischen Mannshcaft verpasst hat, ist er nun beim Trainingslager in Bad Ragaz dabei und bestreitet gegen Stade Rennes sein erstes Spiel für den BVB.

Er freut sich bereits auf Einsätze bei seinem neuen Klub: "Ein großer Verein. Dortmund ist in Europa ein Top-Verein. Größer als das, was ich vorher probiert habe." Er könne isch zudem gut in die Mannschaft einbringen: "Ich bin etwas anders als die anderen Mittelfeldspieler: Jeder von denen ist technisch top, perfekt im Passspiel. Ich bin mehr laufen, reden, kämpfen. Ich hoffe, dass auch die Trainer sehen, dass wir das brauchen."

BVB: Die Testspiele der Vorbereitung im Überblick

Datum Gegner Ergebnis 13. Juli Austria Wien 1:0 21. Juli Manchester City 1:0 22. Juli FC Liverpool 3:1 26. Juli Benfica Lissabon 5:6 n. E. 3. August Stade Rennes 7. August SSC Neapel 12. August Lazio Rom

Stade Rennes: Nächste Saison in Europa dabei

Mit Stade Rennes trifft der BVB auf einen ernst zu nehmenden Gegner, schließlich belegte das Team in der vergangenen Saison den fünften Rang in der französischen Ligue 1 und qualifizierte sich für die Europa League.

Zudem ist die Mannschaft bereits weiter in ihrer Vorbereitung. Da die Liga in Frankreich bereits am 11. August beginnt, ist das Spiel gegen den BVB das letzte Testspiel für die Franzosen.