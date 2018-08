FC Bayern gegen Manchester United: TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Am Sonntag, den 05. August unterbricht der FC Bayern sein Trainingslager am Tegernsee und tritt im Testspiel gegen Manchester United an. SPOX hat die wichtigsten Infos zum Spiel im Überblick und erklärt, wo ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Im Rahmen des International Champions Cup absolvierten die Bayern während der Vorbereitung drei Testspiele gegen internationale Top-Teams. Während der FC Bayern gegen Paris Saint-Germain einen 3:1-Sieg einstreichen konnte, verloren die Münchner gegen Juventus (0:2) und Manchester City (2:3).

FC Bayern gegen Manchester United: Anstoß und Austragungsort

Am Sonntag, den 05. August treffen der FC Bayern und Manchester United in der Münchener Allianz Arena aufeinander. Dabei geht es um die so genannte Telekom Sport Trophy.

Anstoß ist um 20.15 Uhr. Beim Duell mit den Red Devils wird die "neue" Allianz Arena eingeweiht. Nach dem Auszug von 1860 München aus dem Stadion hat der FC Bayern die Sitzschalen im Stadion an die Vereinsfarben angepasst sowie historische Momente und Größen des Vereins in Momentaufnahmen in den Stadion-Innenräumen eingefangen.

FC Bayern vs. Manchester United: TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Im deutschen Free-TV wird die Partie bei RTL zusehen sein. Die Übertragung beginnt um 20 Uhr deutscher Zeit, begleitet wird die Partie von Kommentator Marco Hagemann. Außerdem wird das Spiel im Livestream bei www.tvnow.de ausgestrahlt.

Für alle, die das Spiel nicht im Fernsehen verfolgen können, gibt es hier den SPOX-Liveticker zur Partie FC Bayern - Manchester United.

FC Bayern München gegen Manchester United: Tickets

Wer sich Tickets für das Spiel gegen United kauft, kann am Nachmittag kostenlos zum Spiel der Amateure. Der FC Bayern München II trifft um 14 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße in der Regionalliga Bayern auf den FV Illertissen. So viel kosten die Tickets für das Spiel gegen Manchester United:

Kategorie Preis 1 50 Euro 2 40 Euro 3 30 Euro 4 20 Euro 5 10 Euro*

Die Kategorie 5 (Stehplätze) ist bereits ausverkauft. Hier geht's zur entsprechenden Seite auf der Homepage der Bayern.

FC Bayern: News vor dem Spiel gegen United

Der Abgang von Arturo Vidal wird immer wahrscheinlicher. Nachdem sich lange Zeit Gerüchte um einen möglichen Wechsel zu Inter Mailand hielten, wechselt der Chilene offenbar nicht nach Italien, sondern zum FC Barcelona. Am 02. August berichtete die Mundo Deportivo , dass die Katalanen Interesse an Vidal haben. Wenige Stunden später berichteten Medien übereinstimmend, dass sich Vidal mit Barcelona auf einen Wechsel geeinigt und den Medizincheck schon absolviert habe. Die Vollzugs-Meldung steht allerdings noch aus.

Einem Bericht des kickers zufolge waren beim FC Bayern in der vergangenen Saison die Trikots von Thomas Müller und Franck Ribery die absoluten Verkaufsschlager. Hier geht es zur Diashow mit einer Übersicht zu allen 18 Bundesligisten.

FC Bayern: Der Spielplan