Coupe de France: Wo kann ich das Viertelfinale zwischen PSG und Marseille sehen?

Das nächste Derby de France! Zum zweiten Mal binnen drei Tagen muss Olympique Marseille zu den verhassten Hauptstädtern von Paris Saint-Germain reisen. Kann l'OM nach der 0:3-Klatsche in der Liga im Pokal für Wiedergutmachung sorgen? SPOX zeigt euch, wo ihr den Classique live verfolgen könnt!

Die Pariser konnten am Wochenende einen klaren Sieg gegen Marseille einfahren, mussten aber einen personellen Rückschlag einstecken, der PSG die komplette Saison vermiesen könnte: Neymar zog sich bei einem harmlosen Zweikampf eine Verstauchung im rechten Fußgelenk sowie einen Haarriss im äußeren Mittelfußknochen zu.

Für die Hauptstädter ist die Verletzung der Super-GAU, muss PSG im Achtelfinale der Champions League doch das 1:3 aus dem Hinspiel gegen Real Madrid drehen (Di., 20.45 Uhr im LIVETICKER). Für den Scheichklub, der sich vor der Saison bekanntlich für schlanke knapp 400 Millionen Euro verstärkt hatte wäre das Aus im Achtelfinale ein Dämpfer - ohne den Superstar schwinden die Hoffnungen auf ein Weiterkommen aber enorm.

Auch für Olympique sind die Pokalwettbewerbe in der laufenden Saison die verbliebenen Highlights. In der Liga läuft man weder groß Gefahr, aus den Champions-League-Plätzen zu fallen, noch wird man PSG von der Tabellenspitze verstoßen können. Die einzige Chance auf Silberware bietet also die Europa League, in der man im Achtelfinale gegen Athletic Bilbao ran muss - und der Coup de France.

Coup de France: Wann findet PSG gegen Olympique Marseille statt?

Spiel Paris Saint-Germain - Olympique Marseille Datum Mittwoch, 28. Februar Uhrzeit 21.05 Uhr Stadion Parc des Princes, Paris

Wo kann ich PSG gegen Olympique Marseille live verfolgen?

Das Duell zwischen dem großen Favoriten und seinem Erzfeind gibt's live und in voller Länge im Stream auf DAZN zu sehen. Das selbsternannte "Netflix des Sports" bietet neben Live-Spitzenfußball aus Italien, England, Spanien, Frankreich und anderen europäischen Ligen auch noch die Highlights der 1. und 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Spielende.

Auch US-Sport, Tennis, Darts, Boxen und andere Sportarten sind im Portfolio des Streamingdienstes vertreten. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das DAZN-Abo monatlich 9,99 Euro.

Der Weg von PSG und Olympique Marseille ins Viertelfinale

Runde Paris Saint-Germains Gegner Olympique Marseilles Gegner 1. Runde Stade Rennes (A) 6:1 Valenciennes FC (H) 1:0 n.V. 2. Runde EA Guingamp (H) 4.2 SAS Epinal (A) 2:0 3. Runde FC Sochaux (H) 4:1 Bourg-en-Bresse (A) 9:0

Olympique Marseille: Warten auf den Derbysieg

Sieben Jahre warten die Südfranzosen jetzt schon auf einen Sieg gegen Paris Saint-Germain. Die Ergebnisse der letzten zehn Ausgaben des Derby de France: