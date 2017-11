Neymar äußert sich unter Tränen

WC Qualification Europe Schweden -

Neymar hat zu den fortwährenden Gerüchten Stellung bezogen, er sei bei Paris Saint-Germain nicht glücklich. Dies stimme keinswegs. Auch die Berichte über sein angeknackstes Verhältnis zu Mitspieler Edinson Cavani seien falsch, wie der Superstar unter Tränen verkündete.

"Ich bin sehr glücklich in Paris, unsere Ergebnisse sind bisher perfekt. Ich bin froh und motiviert, auf dem Feld alles zu geben", sagte Neymar nach dem 3:1-Sieg gegen Japan.

"Dennoch beschäftigen mich die Gerüchte sehr. Ich habe keine Problem mit Cavani, ich habe keine Problem mit dem Trainer. Ich bin nicht gekommen, um Ärger zu machen. Ich bin gekommen, um zu helfen. Deshalb beschäftigt mich das. Ich habe auch schon mit Tite darüber gesprochen."

"Ich möchte, dass ihr aufhört, Geschichten zu erfinden, dass ich Probleme mit dem Trainer habe", so Neymar weiter, dem das Erzählte so nahe ging, dass er auf der Pressekonferenz sogar in Tränen ausbrach. "Ich bin ein sehr realistischer Mensch, ich mag keine Gerüchte, ich mag keine Geschichten. Ich mag Titel und bin deshalb zu PSG gewechselt."