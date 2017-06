Timothy Weah steht vor erstem Profivertrag

Samstag, 17.06.2017

George Weah gilt als der beste liberische Fußballer aller Zeiten, da er unter anderem mit Paris 1994 Meister und 1995 Weltfußballer und Europas Fußballer des Jahres wurde.

Sein Sohn wechselte 2013 von der New Yorker Red Bull Academy in die französische Hauptstadt und erzielte in der UEFA Youth League drei Tore in vier Spielen.

Paris Saint-Germain im Überblick