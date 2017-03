Marquinhos: "Will bei PSG bleiben"

Samstag, 25.03.2017

"Ich habe das nicht zu entscheiden, aber mein Vertrag hier läuft bis 2019 und von meinem Standpunkt aus ist klar, dass ich bei PSG bleiben will", so Marquinhos weiter, dem bereits mehrfach Interesse des FC Barcelona nachgesagt wurde.

Der brasilianische Nationalspieler wechselte 2013 für 31,4 Millionen Euro von der AS Rom an die Seine. Seitdem stand er für die Hauptstädter in 153 Spielen auf dem Platz, in denen ihm zehn Tore gelangen.

Marquinhos im Steckbrief