Barca-Verteidiger Mathieu: "PSG fehlte Demut"

Freitag, 10.03.2017

"Sie sind noch jung und ihnen hat schlicht die Demut gefehlt", erklärte der Franzose bei RMC. Mathieu weiter: "Im Fußball können sich die Dinge schnell ändern und dich einholen. Man muss abwarten, bis Hin- und Rückspiel vorbei sind."

"Man kann natürlich glücklich sein, wenn man 4:0 gewinnt, aber man sollte trotzdem pietätvoll bleiben", so der 33-Jährige und ergänzte: "Seine Freude zu zeigen, ist okay, aber es gibt immer noch ein Rückspiel. Das, was sich nach unserer Niederlage in Paris abgespielt hat, war ein Mangel an Respekt. Ich kann Ihnen sagen, dass das bei uns in der Umkleidekabine nicht gut ankam."

Mathieu spielte damit auf die Reaktionen aus dem PSG-Umfeld nach dem Hinspiel an: "Nehmen wir beispielsweise die Ehefrau von Marquinhos, die nach der Partie ein Foto mit ihrem Hund postet und vier Finger in die Kamera zeigt. Das sind kleine Sachen, die bei uns für Ärger gesorgt haben und die uns zusätzlich angestachelt haben, das Unmögliche möglich zu machen und Paris rauszukegeln."

