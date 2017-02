PSG im "Classique" unter Druck

Donnerstag, 23.02.2017

FC Nantes - Dijon FCO (Fr., 19 Uhr live auf DAZN)

OGC Nizza - Montpellier HSC (Fr., 20.45 Uhr live auf DAZNund im LIVETICKER)

Mit drei Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter geht Nizza in das Heimspiel gegen Montpellier. Bei den Südfranzosen fehlen der verletzte Alassane Plea (Knieverletzung) und der gesperrte Mario Balotelli - und damit zwei wichtige Spieler für die Offensive. Balotelli leistete sich gegen Lorient einen Rückfall und wurde wegen Schiedsrichterbeleidigung vom Platz gestellt.

Im heimischen Allianz Riviera ist Nizza in dieser Saison noch ungeschlagen - und Montpellier ist nicht gerade das, was man eine Auswärtsmacht nennt: Nur ein Sieg gelang der Mannschaft von Trainer Jean-Louis Gasset in 13 Versuchen.

Für Nizzas Younes Belhanda ist es ein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub. "Das ist immer etwas Besonderes", sagte der Ex-Schalker. "Es wird ein schönes Spiel, denn Montpellier hat wieder Schwung aufgenommen mit den vielen Neuzugängen im Januar. Außerdem haben sie drei der letzten vier Spiele gewonnen", fügte er hinzu.

EA Guingamp - AS Monaco (Sa., 17 Uhr live auf DAZNund im LIVETICKER)

Nach dem Spektakel in der Champions League wartet nun der Alltag auf den Tabellenführer aus Monaco. Vier Tage nach der 3:5-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse bei Manchester City geht es für das Team von Trainer Leonardo Jardim in die Bretagne zum Tabellenneunten.

Monaco ist seit acht Liga-Spielen ungeschlagen, während Guingamp nur eines seiner letzten acht Duelle siegreich gestalten konnte und deshalb eine noch bessere Platzierung verspielt hat.

Trotz der Niederlage im Etihad Stadium fürchten die Südfranzosen nicht, dass die Pleite ihnen einen Knacks versetzen könnte. "Das war tolle Werbung für das Niveau der Ligue 1", sagte Monacos Vize-Präsident Vadim Vasilyev.

AS Nancy - FC Toulouse (Sa., 20 Uhr live auf DAZN)

Lille OSC - Girondins Bordeaux (Sa., 20 Uhr live auf DAZN)

Angers SCO - SC Bastia (Sa., 20 Uhr live auf DAZN)

Stade Rennes - FC Lorient (Sa., 20 Uhr live auf DAZN)

AS Saint-Etienne - SM Caen (So., 15 Uhr live auf DAZN)

Olympique Lyon - FC Metz (So., 17 Uhr live auf DAZN)

Olympique Marseille - Paris Saint-Germain (So., 21 Uhr live auf DAZNund im LIVETICKER).

Das Duell der beiden beliebtesten französischen Klubs steht an - es ist Zeit für "Le Classique". Knapp 62.000 Karten sind für das Duell bereits verkauft worden - Saisonrekord in Marseille. Dabei sind aus Sicherheitsgründen keine Auswärtsfans im Stade Velodrome zugelassen.

PSG musste am vergangenen Spieltag erneut einen Rückschlag einstecken: Gegen Toulouse kam das Team von Trainer Unai Emery nur zu einem 0:0 im Parc des Princes. OM liegt sieben Zähler hinter PSG auf dem sechsten Tabellenplatz.

Die Bilanz der jüngeren Vergangenheit spricht eindeutig für PSG, das seit 13 Pflichtspielen gegen Marseille ungeschlagen ist. In dieser Saison können sich die Pariser vor allem auf Edinson Cavani verlassen, der in dieser Saison noch nie in zwei Liga-Spielen in Folge ohne Treffer blieb. Das 0:0 von PSG gegen Toulouse dürfte dementsprechend eine schlechte Nachricht für Marseille sein.

