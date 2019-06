Manchester United, Transfers 2019/20: Fixe Transfers, Neuzugänge, Abgänge und mögliche Verstärkungen

Im Gegensatz zu anderen europäischen Top-Ligen ist das Transferfenster der englischen Premier League bereits seit Mitte Mai geöffnet. Dass Premier-League-Vereine wie beispielsweise Manchester United mit ordentlich Kaufkraft ausgestattet sind, ist nichts Neues. Aber welche Neuverpflichtungen plant United eigentlich und wer verlässt den Verein? SPOX liefert die Antwort!

In der "Big Five" der wertvollsten Premier-League-Mannschaften finden sich, wenig überraschend, zwei Vereine aus Manchester wieder.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe den FA Cup & Carabao Cup live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Während Manchester City mit einer Gesamtsumme von 1,14 Milliarden Euro den wertvollsten Kader in Englands höchster Spielklasse stellt, nimmt Manchester United in Sachen Marktwert den fünften Platz ein (812,5 Millionen Euro).

Manchester United, aktuelle Transfers: Fixe Neuzugänge für Saison 2019/20

Aus Sicht von Manchester United gibt es für die kommende Premier-League-Saison 2019/20 noch nicht allzu viele Neuzugänge zu vermelden. Für die kommende Spielzeit haben die Roten Teufel lediglich Daniel James verpflichtet.

James ist mehrfacher Junioren-Nationalspieler und debütierte im November 2018 für die A-Nationalmannschaft von Wales. Zuvor spielte der junge Waliser für Swansea City, ehe Manchester United Anfang Juni die Fühler nach dem 21-Jährigen ausstreckte. Manchester United soll für den jungen James 17 Millionen Euro gezahlt haben.

Weitere Transfer-Zugänge von United-Leihspielern im Überblick:

Vertrag ab Name Abgebender Verein 01.07.2019 Joel Pereira KV Kortrijk 01.07.2019 Cameron Borthwick-Jackson Scunthorpe United 01.07.2019 Timothy Fosu-Mensah Fulham FC 01.07.2019 Axel Tuanzebe Aston Villa 01.07.2019 Daniel James Swansea City 01.07.2019 James Wilson Aberdeen FC

Manchester United, Transfers: Auslaufende Verträge und mögliche Abgänge

Bei einigen United-Spielern läuft der Vertrag schon Ende Juni aus. Während der Abgang von zwei ehemaligen United-Leistungsträgern schon besiegelt ist, steckt der Traditionsverein mit einem anderen Top-Spieler mitten in neuen Vertragsverhandlungen.

Schon vor knapp einem Monat verkündete Trainer Ole Gunnar Solskjaer, dass der Verein den auslaufenden Vertrag von Antonio Valencia nicht verlängern wird. Dabei fand Solskjaer deutliche Worte: "Wir brauchen Spieler hier, die in der Lage sind, uns nach vorne zu bringen. Es wird zum Überleben der Stärksten oder Überleben der Besten kommen. So schonungslos müssen wir jetzt sein."

Auch der Spanier Ander Herrera wird ab nächster Saison nicht mehr das Trikot der Roten Teufel tragen. Englischen Medienberichten zufolge soll der 29-jährige Herrera ein Jahresgehalt von rund zwölf Millionen Euro gefordert haben, was Klub-Boss Woodward ablehnte.

© getty

Ein weiterer Spieler, dessen Vertrag am 30.06. auslaufen soll, ist Juan Mata. Laut Klubinformationen liegt Mata jedoch schon ein neues Vertragsangebot vor, so dass in seinem Fall ein Verbleib nicht ausgeschlossen ist.

Alle auslaufenden Verträge von Manchester-United-Vertragsspielern in der Übersicht:

Spieler Position Vertrag bis Marktwert Antonio Valencia Rechter Verteidiger 30.06.2019 7,00 Mio. € Juan Mata Offensives Mittelfeld 30.06.2019 25,00 Mio. € Ander Herrera Zentrales Mittelfeld 30.06.2019 28,00 Mio. € James Wilson Mittelstürmer 30.06.2019 1,50 Mio.

Bleibt Paul Pogba bei Manchester United?

Noch läuft der Vertrag von Paul Pogba bei Manchester United bis ins Jahr 2021. Das heißt jedoch nicht, dass ein Vereinswechsel des Franzosen im Bereich des Unmöglichen liegt.

Ganz im Gegenteil: Angeblich soll sein Landsmann und aktueller Real-Trainer Zinedine Zidane den 26-Jährigen auf seine Wunschliste gesetzt haben. Nachdem die wichtigsten Leistungsträger langsam ihren Zenit erreichen, steht Zidane die Einleitung des nötigen Umbruchs bei den Königlichen bevor.

Nach Eden Hazard kommt Paul Pogba als zweite spielerische Verstärkung der neuen Saison in Frage. Einen möglichen Pogba-Transfer würde sich Manchester United in jedem Fall saftig bezahlen lasse. Derzeit liegt der Marktwert des französischen Nationalspielers bei 90 Millionen Euro.

Nach Reals Sommereinkauf: Das sind die Klubs mit den höchsten Ausgaben in einer Transferperiode © getty 1/21 Hazard, Jovic und Co.: Real Madrid hat vor Beginn der neuen Saison ordentlich eingekauft. Doch wie schlagen sie sich im All-Time-Vergleich? SPOX zeigt euch die Klubs mit den höchsten Transferausgaben in einem Fenster (Zahlen von transfermarkt.de). © getty 2/21 Platz 20: AS MONACO im Sommer 2013/2014 - Ausgaben: 149,2 Millionen Euro. Teuerste Transfers: James Rodriguez (45 Millionen Euro), Falcao (43 Millionen Euro), Joao Moutinho (25 Millionen Euro) © getty 3/21 Platz 19: FC CHELSEA im Sommer 2004/2005 - Ausgaben: 154,4 Millionen Euro. Teuerste Transfers: Didier Drogba (38,5 Millionen Euro), Ricardo Carvalho (30 Millionen Euro), Paulo Ferreira (20 Millionen Euro), Arjen Robben (18 Millionen Euro) © getty 4/21 Platz 18: FC CHELSEA im Sommer 2003/2004 - Ausgaben: 155,2 Millionen Euro. Teuerste Transfers: Hernan Crespo (26 Millionen Euro), Damien Duff (24,5 Millionen Euro), Juan Sebastian Veron (21,5 Millionen Euro), Claude Makelele (20 Millionen Euro) © getty 5/21 Platz 17: MANCHESTER UNITED im Sommer 2015/2016 - Ausgaben: 156 Millionen Euro. Teuerste Transfers: Anthony Martial (60 Millionen Euro), Morgan Schneiderlin (35 Millionen Euro), Memphis Depay (34 Millionen Euro) © getty 6/21 Platz 16: FC BARCELONA im Winter 2017/2018 - Ausgaben: 156,8 Millionen Euro. Teuerste Transfers: Philippe Coutinho (145 Millionen Euro), Yerry Mina (11,8 Millionen Euro) © getty 7/21 Platz 15: JUVENTUS TURIN im Sommer 2016/2017 - Ausgaben: 162,8 Millionen Euro. Teuerste Transfers: Gonzalo Higuain (90 Millionen Euro), Miralem Pjanic (32 Millionen Euro), Marko Pjaca (23 Millionen Euro) © getty 8/21 Platz 14: FC BARCELONA im Sommer 2014/2015 - Ausgaben: 166,7 Millionen Euro. Teuerste Transfers: Luis Suarez (81,7 Millionen Euro), Jeremy Mathieu (20 Millionen Euro), Thomas Vermaelen (19 Millionen Euro) © getty 9/21 Platz 13: REAL MADRID im Sommer 2013/2014 - Ausgaben: 175 Millionen Euro. Teuerste Transfers: Gareth Bale (101 Millionen Euro), Asier Illarramendi (32 Millionen Euro), Isco (30 Millionen Euro) © getty 10/21 Platz 12: PARIS SAINT-GERMAIN im Sommer 2018/2019 - Ausgaben: 177 Millionen Euro. Teuerste Transfers: Kylian Mbappe (135 Millionen Euro), Thilo Kehrer (37 Millionen Euro), Juan Bernat (5 Millionen Euro) © getty 11/21 Platz 10: MANCHESTER CITY im Sommer 2017/2018 - Ausgaben: 179 Millionen Euro. Teuerste Transfers: Benjamin Mendy (57,5 Millionen Euro), Kyle Walker (52,7 Millionen Euro), Bernardo Silva (50 Millionen Euro), Ederson (40 Millionen Euro) © getty 12/21 Platz 10: JUVENTUS TURIN im Sommer 2001/2002 - Ausgaben: 179 Millionen Euro. Teuerste Transfers: Gianlugi Buffon (52,88 Millionen Euro), Lilian Thuram (41,5 Millionen Euro), Pavel Nedved (38,7 Millionen Euro), Marcelo Salas (25 Millionen Euro) © getty 13/21 Platz 9: MANCHESTER CITY im Sommer 2016/2017 - Ausgaben: 181,5 Millionen Euro. Teuerste Transfers: John Stones (55,6 Millionen Euro), Leroy Sane (50 Millionen Euro), Gabriel Jesus (32 Millionen Euro), Ilkay Gündogan (27 Millionen Euro) © getty 14/21 Platz 8: FC LIVERPOOL im Sommer 2018/2019 - Ausgaben: 182 Millionen Euro. Teuerste Transfers: Alisson Becker (62,5 Millionen Euro), Naby Keita (60 Millionen Euro), Fabinho (45 Millionen Euro) © getty 15/21 Platz 7: MANCHESTER UNITED im Sommer 2016/2017 - Ausgaben: 185 Millionen Euro. Teuerste Transfers: Paul Pogba (105 Millionen Euro), Henrikh Mkhitaryan (42 Millionen Euro), Eric Bailly (38 Millionen Euro) © getty 16/21 Platz 6: MANCHESTER UNITED im Sommer 2014/15 - Ausgaben: 195 Millionen Euro. Teuerste Transfers: Angel di Maria (75 Millionen Euro), Luke Shaw (37,5 Millionen Euro), Ander Herrera (36 Millionen Euro), Marcos Rojo (20 Millionen Euro) © getty 17/21 Platz 5: MANCHESTER CITY im Sommer 2015/2016 - Ausgaben: 207,9 Millionen Euro. Teuerste Transfers: Kevin De Bruyne (76 Millionen Euro), Raheem Sterling (63,7 Millionen Euro), Nicolas Otamendi (44,6 Millionen Euro) © getty 18/21 Platz 4: REAL MADRID im Sommer 2019/2020 - Ausgaben: 255 Millionen Euro. Teuerste Transfers: Eden Hazard (100 Millionen Euro), Luka Jovic (60 Millionen Euro), Eder Militao (50 Millionen Euro), Rodrygo (45 Millionen Euro) © getty 19/21 Platz 3: JUVENTUS TURIN im Sommer 2018/2019 - Ausgaben: 256,9 Millionen Euro. Teuerste Transfers: Cristiano Ronaldo (117 Millionen Euro), Joao Cancelo (40,4 Millionen Euro), Douglas Costa (40 Millionen Euro), Leonardo Bonucci (37 Millionen Euro) © getty 20/21 Platz 2: REAL MADRID im Sommer 2009/2010 - Ausgaben: 258,5 Millionen Euro. Teuerste Transfers: Cristiano Ronaldo (94 Millionen Euro), Kaka (67 Millionen Euro), Karim Benzema (35 Millionen Euro), Xabi Alonso (34,5 Millionen Euro) © getty 21/21 Platz 1: PARIS SAINT-GERMAIN im Sommer 2017/2018 - Ausgaben: 283 Millionen Euro. Teuerste Transfers: Neymar (222 Millionen Euro), Kylian Mbappe (45 Millionen Euro Leihgebühr), Yuri Berchiche (16 Millionen Euro)

Manchester United, Transfer-Gerüchte: Mögliche Neuzugänge

Zum Thema Kader-Verstärkungen hat Ex-Kapitän und Klublegende Wayne Rooney eine klare Meinung. Seiner Meinung sollte der Verein vorrangig auf junge Spieler setzen und den Transfer-Fokus weniger auf Top-Stars legen: "Du könntest drei Spieler kaufen, zum Beispiel Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos und Lionel Messi, das würde dich etwa 350 Millionen Euro kosten. Nach ein paar Jahren wäre das Geld dann aber weg. Der Verein muss mit jungen Spielern neu aufbauen."

Zu den jungen und talentierten Spielern, die möglicherweise ans Old Trafford transferiert werden könnten, zählen zum Beispiel Joao Felix, Aaron Wan-Bissaka und James Maddison. All diese Namen wurde zuletzt seitens der Medien mit Manchester United in Verbindung gebracht.

ManUnited: James Rodriguez oder Sebastien Haller zu den Red Devils?

Auch die Bundesliga-Stars James und Haller wurden zuletzt immer wieder als potenzielle, namhafte Verstärkungen in den Medien genannt. Der 24-jährige Haller soll bereits während einiger Europa-League-Auftritte von Eintracht Frankfurt mehrfach von Manchester United beobachtet worden sein.

Der Marktwert von Sebastien Haller wird auf 40 Millionen Euro geschätzt.

Leistungsdaten der Saison 2018/19 von Sebastien Haller bei Eintracht Frankfurt:

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen 1. Bundesliga 29 15 9 Europa League 10 5 3 DFB-Pokal 1 - - DFL-Supercup 1 - -

Erst in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass Real-Vertragsspieler James Rodriguez den FC Bayern verlassen wird. Nun deutet sich ein Wechsel zu Manchester United an. Wie die Times berichtet, soll James Teil eines möglichen Mega-Transfer-Pakets, zusammen mit Gareth Bale und Keylor Navas, werden.

© getty

Manchester United Rekordtransfers

Das sind die Rekordtransfers von Manchester United bis heute: