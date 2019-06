FC Bayern lässt James ziehen: Wie Kovac einen Hochbegabten vergraulte

Karl-Heinz Rummenigge hatte bis zum Schluss um James Rodriguez gekämpft, gebetsmühlenartig erklärt, wie sehr er den Edeltechniker doch schätze. Am Ende reichte das Umgarnen des Bayern-Vorstandbosses nicht aus, um den Kolumbianer zum Bleiben zu bewegen.

"Im Prinzip ist die Entscheidung gefallen, weil er vor dem Saisonabschluss zu mir kam und mich gebeten hat, dass wir die Option nicht ziehen", sagte Rummenigge bei Sport1 und legte in der Sport Bild wehmütig nach: "Ich bedauere das persönlich."

Er war in den vergangenen Wochen der einzige FCB-Entscheidungsträger, der sich öffentlich dafür stark gemacht hatte, die - verhältnismäßige - Schnäppchensumme von 42 Millionen Euro für James auf den Tisch zu legen, während seine Kollegen Uli Hoeneß und Hasan Salihamidzic sich zu jener Causa ausschwiegen. Doch wie kam es dazu, dass die Münchner einem erwiesenermaßen hochbegabten Spieler keine Perspektive bieten konnten?

Natürlich gibt es nicht die eine Wahrheit, stattdessen sind etliche Variablen zu berücksichtigen, die bei einem solchen Prozess zum Tragen kommen. Der Hauptgrund für den Abgang des 27-Jährigen dürfte aber dennoch Trainer Niko Kovac sein, der es nicht vermochte, mit dem bisweilen divenhaften Gebaren des Offensivmannes umzugehen. Knallharter Disziplinfanatiker versus verträumter Schöngeist, der es mit der Pünktlichkeit nicht immer genau genommen haben soll - eine brisante Mixtur.

FC Bayern - Gerüchte über Zu- und Abgänge © getty 1/37 Drei Neuzugänge hat der FC Bayern München schon sicher, während zwei Vereinslegenden den Klub im Sommer verlassen. Wer könnte noch kommen? Und welchen Spieler zieht es weg - und wohin? SPOX gibt einen Überblick über die Gerüchte. © getty 2/37 In Lucas Hernandez (80 Mio.), Benjamin Pavard (35 Mio.) und Jann-Fiete Arp (2,5 Mio.) hat der FCB bereits kräftig zugelangt, besonders die Defensive erhält durch Hernandez und Pavard frische Kräfte. Wer könnte noch kommen? © getty 3/37 LEROY SANE: Die Münchner haben bestätigt, dass sie versuchen wollen, Sane von Manchester City zu verpflichten. © getty 4/37 Scheitern könnte der Wechsel aber an der Ablösesumme. Denn wie der Guardian berichtet, haben die Citizens ein erstes Angebot in Höhe von 80 Millionen Euro für den 23-Jährigen abgelehnt. © getty 5/37 "Man muss ein bisschen skeptisch sein. Es ist eher unwahrscheinlich, dass es klappt. Es geht um Beträge, die sind Wahnsinn", sagte Hoeneß am 3. Juni dem kicker. © getty 6/37 FEDERICO CHIESA: Laut der Gazzetta dello Sport hat Federico Chiesa ein lukratives Angebot des FC Bayern (Jahresgehalt sieben Millionen Euro) abgelehnt. Am Montagmittag verkündete sein Klub Fiorentina, dass er Chiesa nicht gehen lassen wird. © getty 7/37 PAULO DYBALA: Wie der "Corriere dello Sport" berichtet, sollen die Bayern erste Sondierungsgespräche mit Juventus bezüglich Dybala und der Realisierung eines geführt haben,ein 80-Millionen-Euro-Angebots geführt haben. © getty 8/37 Drei Probleme gibt es dabei: Laut der Zeitung müsste der FCB mindestens 100 Millionen Euro auf den Tisch legen. Außerdem erklärte Dybala erst kürzlich, dass er in Turin bleiben möchte. Auch Juve will den Spieler halten. © getty 9/37 RODRIGO: Nach Lucas Hernandez könnten die Bayern noch ein weiteres Atletico-Juwel abgreifen. "ESPN" berichtet, dass der FCB auch bei Rodrigo in den Transfer-Poker eingestiegen sei. © getty 10/37 Angesprochen auf das kolportierte Interesse an Rodrigo und einem angeblich bereits abgegebenen Angebot der Münchner, sagte Hoeneß: "Ich kenne den Spieler gar nicht." Das hatte er auch schon über Lucas Hernandez gesagt. © getty 11/37 Der 22-Jährige Rodrigo ist jedoch mittlerweile bestimmt kein Unbekannter mehr und hat sich diese Saison bei den Madrilenen im Mittelfeld etabliert und als Transfercoup der Rojiblancos herausgestellt. Er kam letzten Sommer für 25 Mio. Euro zu Atletico. © getty 12/37 Sollte Bayern tatsächlich um den Spanier buhlen, muss er sich knallharter Konkurrenz stellen. Die AS berichtet, dass ManCity Rodrigo ein formelles Angebot unterbreitet habe. Ab 70 Millionen Euro ist er durch seine Ausstiegsklausel zu haben. © getty 13/37 CALLUM HUDSON-ODOI: Obwohl der Chelsea-Youngster nach Informationen von SPOX und Goal ein Transfergesuch bei den Blues eingereicht hatte und einen Wechsel zum FC Bayern forderte, kam es im Winter nicht zum Transfer. © getty 14/37 Eine Verlängerung seines bis 2020 datierten Vertrags lehnte er ab. Die Blues beharren laut der "Times" jedoch auf den Kontrakt und würden einen ablösefreien Abgang in Kauf nehmen. Schließlich verhindert Chelseas Transfersperre mögliche Ersatz-Einkäufe. © getty 15/37 Am Ostermontag dann der Schock: Hudson-Odoi riss sich im Spiel gegen Burnley die Achillessehne und fällt wohl mindestens sechs Monate aus. Das könnte erheblichen Einfluss auf die Bemühungen des FCB um den Youngster haben. © getty 16/37 Nach Informationen von SPOX und Goal will Chelsea trotz der Verletzung mit Hudson-Odoi verlängern. Das Vertragsangebot soll ein wöchentliches Gehalt von rund 115.000 Euro für den Nationalspieler vorsehen, was einem Jahresgehalt von 6 Mio. Euro entspräche. © getty 17/37 Bayern-Boss Rummenigge sagte nun bei "Sky" zu diesem Thema: "Er muss jetzt erstmal wieder gesund werden. Ich möchte nicht so sehr über Spieler reden, die noch einen Vertrag bis zum 30.6.2020 haben." © getty 18/37 Allerdings deutete Rummenigge auf einer Veranstaltung der Bild vor dem Pokalfinale in Berlin gegen RB Leipzig auch klar, dass auch das bestätigte Interesse des FCB an Leroy Sane selbiges an Hudson-Odoi nicht schmälern würde. © getty 19/37 TIMO WERNER: Gilt als einer der wahrscheinlichsten Wechselkandidaten. "Wenn man in Deutschland bei RB Leipzig spielt und in Deutschland bleiben will, gibt es nur einen Verein, zu dem man wechseln kann“, hatte Werner im Dezember gesagt. © getty 20/37 Die Sport Bild berichtete im Februar gar schon von einer Einigung zwischen dem Rekordmeister und Werner-Berater Karl-Heinz Förster. Leipzig hofft derweil weiter, den 2020 auslaufenden Vertrag verlängern zu können. © getty 21/37 "Wir wünschen uns alle, dass er bleibt. Wenn er nicht verlängert, ist es schwierig, dass solch ein Spieler ablösefrei geht", sagte der künftige RB-Trainer Julian Nagelsmann: "Die Sache mit Timo Werner ist klar geregelt." © getty 22/37 RB-Boss Mintzlaff kündigte für den Sommer neue Vertragsgespräche an. "Die Tür ist ja nicht zu. Daher werden wir natürlich jetzt noch mal einen Anlauf starten", sagte Mintzlaff. © getty 23/37 ANTE REBIC (Eintracht Frankfurt) und NICOLAS PEPE (OSC Lille) galten lange Zeit als Transferziele des FC Bayern. Beide sollen jedoch kein Thema mehr sein. Das berichteten bei Pepe die Sport Bild und bei Rebic der kicker. © getty 24/37 Sehr wohl ein Thema an der Säbener Straße ist der Name KAI HAVERTZ. Neben den Bayern sollen auch Barcelona, Real Madrid und ManCity am Leverkusen-Juwel interessiert sein. © getty 25/37 Zwar stellte Rudi Völler mehrfach klar, dass Havertz nicht gehen werde, allerdings sei es nach Informationen der Sport Bild wahrscheinlich, dass Havertz und sein Berater noch einmal vorstellig werden, um über einen Wechsel in diesem Sommer zu sprechen. © getty 26/37 Der 19-Jährige hat noch bis 2022 Vertrag und würde wohl mehr als 100 Mio. Euro kosten. Salihamidzic äußerte sich zuletzt kryptisch: "Havertz ist ein Toptalent. Wir müssen die Augen offen halten. Wir haben aber Respekt vor den Klubs, vor Rudi Völler." © getty 27/37 Definitiv den Verein verlassen werden den Klub Franck Ribery, Arjen Robben und Rafinha. © getty 28/37 ARJEN ROBBEN sprach zuletzt von vier Optionen: "Ein Abenteuer außerhalb Europas", "eine Rückkehr nach Holland", das "Karrieende" oder doch nochmal "die absolute Spitze Europas". Nach Sport-Bild-Infos soll es erste Gespräche mit Benfica gegeben haben. © getty 29/37 FRANCK RIBERY: Der 36-Jährige muss den FCB verlassen, würde aber gerne weiterspielen. Eine Option hat sich nun zerschlagen: die Western Sydney Wanderers von Trainer Markus Babbel werden ihn wohl nicht verpflichten. © getty 30/37 "Der aktuelle Stand ist so, dass wir ihn uns nicht leisten können. Ich hatte ein längeres Gespräch mit unserem Chairman und er ist leider nicht bereit, so tief in die Tasche zu greifen", sagte Babbel bei Sky. © getty 31/37 RAFINHA: Der 33-Jährige sprach bei Fox zuletzt von "Top-Angeboten", die er erhalten habe: "Ich habe nicht erwartet, dass solche Angebote kommen. Es war nicht nur eines, sondern drei. Von großen Klubs, die in der CL spielen." © getty 32/37 JAMES RODRIGUEZ: Seine zweijährige Leihe endet im Sommer. Bis zum 15. Juni könnte der FC Bayern die Kaufoption (42 Mio. Euro) ziehen. © getty 33/37 Nach Informationen des kicker (3. Juni) hätten die Vereinsbosse aber final entschieden, diese Möglichkeit verstreichen zu lassen. Als potenzielle künftige Arbeitgeber gelten der SSC Neapel und Manchester United. © getty 34/37 JEROME BOATENG: Hoeneß legte dem Innenverteidiger nahe, sich einen neuen Verein zu suchen. "Ich rate ihm, den FC Bayern zu verlassen", sagte der Bayern-Präsident, der glaube, dass Boateng eine neue Herausforderung brauche und wie ein Fremdkörper wirke. © getty 35/37 Laut "Bild" gibt es Kontakt zu Inter Mailand. Außerdem werden in unterschiedlichen Medien Juventus Turin, Manchester United, der FC Arsenal, Paris St. Germain und sogar Real Madrid als mögliche Abnehmer gehandelt. © getty 36/37 Boateng-Berater Christian Nerlinger stellte jedoch klar, dass er und sein Klient sich "klar entschieden" hätten, "aufgrund der Erfahrung des vergangenen Sommers und unter den aktuellen Voraussetzungen keine Gespräche mit anderen Vereinen zu führen." © getty 37/37 Boateng selbst sagte gegenüber dem kicker, dass er sich "klar vorstellen" könne, "dass es auch beim FC Bayern weitergehen kann. Ich werde hier bestimmt nicht wegrennen. Situationen verändern sich schnell."

James: Rückspiel gegen Liverpool dient als Paradebeispiel

James ist ein Kreativling, der sich nach Vertrauen sehnt, ein Genie, das die viel zitierte Komfortzone braucht, in "Watte gehüllt" werden muss. Genau diese Sonderbehandlung ließ Kovac ihm aber nicht zuteilwerden. Das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Liverpool dient für jene These quasi als Paradebeispiel.

Es war eine der wenigen entscheidenden Partien, in der er auf James setzte. Dass die taktische Marschroute, die der Coach für die Begegnung vor heimischer Kulisse wählte, nicht sonderlich glücklich war, wurde medial und intern ausreichend durchseziert. Sie spiegelt aber speziell in James' Fall wider, wie sehr sich Kovac verkalkuliert hatte.

Auf dem Papier bekleidete der Linksfuß zwar die Zehnerposition, während des Spiels kristallisierte sich allerdings recht bald heraus, dass James der gewählten Mauer-Strategie zum Opfer fallen würde. In ein viel zu enges taktisches Korsett gezwungen, kam er, der die offensive Freiheit auf dem Platz liebt und braucht, nicht ansatzweise zur Entfaltung. Im Anschluss wurde er via Social Media von einigen Usern deshalb als "Schönwetterspieler" bezeichnet, der bei großen Spielen "keinen Impact" liefere.

James Rodriguez: Die Leistungsdaten der Saison 2018/19

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Minuten Bundesliga 20 7 4 1.139 Champions League 5 - 1 337 DFB-Pokal 3 - 1 178

Heynckes schwärmte von "fußballerischen Genie" James

Dass dem nicht unbedingt so ist, bewies James in der vorvergangenen Saison unter seinem spanischsprachigen Aficionado Jupp Heynckes, der - anders als Kovac - mit den Eigenheiten des Südamerikaners bestens zurechtkam und ihm weitestgehend eine Vollmacht auf künstlerisches Schaffen ausstellte.

Das Resultat: Beim unglücklichen Ausscheiden in der Königsklasse gegen Real Madrid war James an zwei von drei Bayern-Toren direkt beteiligt (ein Treffer, eine Vorlage). Generell "funktionierte" der 70-malige Nationalspieler beim Trainer-Fuchs vom Niederrhein, erzielte während Heynckes' vierter Amtszeit an der Isar wettbewerbsübergreifend sieben Tore und steuerte 13 Assists bei.

Dementsprechend schwärmte Heynckes, bezeichnete James als "fußballerisches Genie". Im Gegenzug zeigte sich James voll des Lobes für seinen Förderer. "Von Heynckes kann man jeden Tag lernen, er hat mich besser gemacht. Er hat mir Vertrauen geschenkt, das war ein tolles Gefühl." Ein tolles Gefühl, das ihm unter Kovac merklich abging.

Zwischenzeitlich machte der Mittelfeldmann in der abgelaufenen Spielzeit keinen Hehl daraus, wie unterkühlt das Verhältnis zum neuen Übungsleiter sich gestaltete. Nach Bild-Informationen habe er Anfang Oktober vergangenen Jahres in Anspielung auf Kovacs Ex-Klub gewütet haben: "Wir sind hier nicht in Frankfurt!"

FC Bayern: Zweijährige Intermezzo von James klingt traurig aus

Generell schien James' Beziehung zur Führungsebene, Rummenigge einmal ausgeklammert, nicht sonderlich harmonisch gewesen zu sein. Nachdem er im Bundesligaspiel in Mainz über die volle Distanz die Bank gedrückt hatte, soll er Salihamidzic mit den Worten "Du bist falsch" bedacht haben. Nachdem der Torschützenkönig der WM 2014 in der Rückrunde kurzzeitig wieder aufblühte, unter anderem im März mit seinem ersten Hattrick in Deutschlands Beletage glänzte, klang das zweijährige Intermezzo bei den Bayern im Anschluss traurig aus.

Beim 5:0 gegen Borussia Dortmund wirkte James nicht mit, was von Kovac offenbar als Indiz betrachtet wurde, dass der Gewinn der Deutschen Meisterschaft auch ohne den Spielgestalter bewerkstelligt werden könne. Mögliche Einsätze von Beginn an waren zudem in der Folge aufgrund einer Adduktoren- und späteren Wadenverletzung unmöglich.

James geht leise, ohne Nachtreten. "Mein großer Dank gilt dem gesamten Klub und den Fans, die uns immer großartig unterstützt haben", wird er vom FC Bayern zitiert. "Es waren zwei unvergessliche Jahre für mich in München und ich habe mich hier immer sehr wohlgefühlt. Ich nehme die besten Erinnerungen mit."

Abschied aus James' Sicht nachvollziehbar

Ein artiger, anständiger Abschied mit Geschmäckle, bleiben doch die ständigen Nebengeräusche einer turbulenten Saison im Hinterkopf. Aus James' Sicht ist der Weggang nachvollziehbar. Immerhin sah er es nachvollziehbarerweise "als nicht gewährleistet" (O-Ton Rummenigge), unter Kovac eine tragende Rolle zu spielen.

Aus Sicht eines neutralen Beobachters mutet genau das fragwürdig an. Dass ein Fußballer der mit solch enormer Qualität aufwartet, keine Perspektive sieht und die Flucht ergreift, löst schnell den Reflex aus, den Verantwortlichen vorzuwerfen, großes Potenzial nicht geschätzt zu haben. Hält man es mit Ästhetik, ist das James-Lebewohl ohnehin bedauerlich.

"James ist ein ganz wichtiger Spieler, in meinen Augen sogar unser bester. Er ist ein kreativer Kopf, den wir so nicht zweimal in der Mannschaft haben", sagte Sandro Wagner Ende 2018 und schob mit Hinblick auf das damals verletzungsbedingte Fehlen von James nach: "Deshalb ist es doppelt bitter, dass er uns fehlt."

Bitter könnte es tatsächlich werden: Sollte James bei seiner nächsten Station auf einen Trainer treffen, der ihn besser einzubinden weiß, könnte man sich in München noch gehörig ärgern. Darüber, einen Hochbegabten in gewisser Weise vergrault zu haben.

James Rodrguez: Karrierestationen des Kolumbianers