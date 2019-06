Arsenals Kader auf dem Prüfstand: Gehen Aubameyang und Özil?

Nach dem verlorenen Europa-League-Finale, gleichbedeutend mit dem Verpassen der Champions-League-Qualifikation, steht der FC Arsenal vor einem personellen Umbruch. Vor allem im Defensivbereich bedarf es einer Erneuerung. Außerdem ist offen, ob Mesut Özil nach einer schwachen ersten Saison unter Unai Emery bleiben darf. Pierre-Emerick Aubameyang soll hingegen bleiben, wird aber wieder einmal von chinesischen Klubs gelockt.

SPOX und Goal haben den Kader der krisengeplagten Gunners unter die Lupe genommen.

Tor - Zwei Abgänge sind sicher

Mit dem ehemaligen Leverkusener Bernd Leno dürfte Arsenal in den kommenden Jahren ausgesorgt haben. Der 27-Jährige zeigte nach leichten Startschwierigkeiten sehr gute Leistungen in seiner Premierensaison. Dass er in 36 Pflichtspielen 45 Gegentore hinnehmen musste, war eher der fehlenden Stabilität seiner Vorderleute geschuldet.

Handlungsbedarf herrscht auf der Torhüterposition dennoch. Der tschechische Routinier Petr Cech (37) hängt seine Treter an den Nagel und der zuletzt an den SSC Neapel verliehene Kolumbianer David Ospina (30) wird den Süditalienern aller Wahrscheinlichkeit nach treu bleiben. "Wir wollen ihn fest verpflichten", machte Neapel-Coach Carlo Ancelotti bereits im Februar deutlich. Bis zu vier Millionen Euro könnte der Deal in die Kassen der Gunners spülen, eine Einigung zwischen den beiden Klubs sei laut italienischen Medienberichten zeitnah zu erwarten.

Wie viel verdienen Mesut Özil und Co.? - Die Gehaltsliste des FC Arsenal © getty 1/27 Der FC Arsenal zahlt seinen Spielern sehr hohe Gehälter, dies oftmals nicht leistungsgerecht oder den Umständen entsprechend. Unter Berücksichtigung der Informationen des "Daily Mirror" hat SPOX die Gehälter der Gunners für euch aufgelistet. © getty 2/27 Platz 26: Krystian Bielik (21) - 29.000 Euro Wochengehalt © getty 3/27 Platz 24: Konstantinos Mavropanos (21) - 29.000 Euro Wochengehalt © getty 4/27 Platz 24: Calum Chambers (24) - 29.000 Euro Wochengehalt © getty 5/27 Platz 21: David Ospina (30) - 46.300 Euro Wochengehalt © getty 6/27 Platz 21: Rob Holding (23) - 46.300 Euro Wochengehalt © getty 7/27 Platz 21: Matteo Guendouzi (20) - 46.300 Euro Wochengehalt © getty 8/27 Platz 20: Mohamed Elneny (26) - 63.600 Euro Wochengehalt © getty 9/27 Platz 18: Nacho Monreal (33) - 81.000 Euro Wochengehalt © getty 10/27 Platz 18: Alex Iwobi (22) - 81.000 Euro Wochengehalt © getty 11/27 Platz 17: Lucas Torreira (23) - 86.700 Euro Wochengehalt © getty 12/27 Platz 16: Lucas Perez (30) - 92.500 Euro Wochengehalt © getty 13/27 Platz 11: Granit Xhaka (26) - 104.000 Euro Wochengehalt © getty 14/27 Platz 11: Stephan Lichtsteiner (35) - 104.000 Euro Wochengehalt © getty 15/27 Platz 11: Shkodran Mustafi (27) - 104.000 Euro Wochengehalt © getty 16/27 Platz 11: Sokratis (30) - 104.000 Euro Wochengehalt © getty 17/27 Platz 11: Bernd Leno (27) - 104.000 Euro Wochengehalt © getty 18/27 Platz 7: Danny Welbeck (28) - 115.600 Euro Wochengehalt © getty 19/27 Platz 7: Laurent Koscielny (33) - 115.600 Euro Wochengehalt © getty 20/27 Platz 7: Petr Cech (36) - 115.600 Euro Wochengehalt © getty 21/27 Platz 7: Hector Bellerin (24) - 115.600 Euro Wochengehalt © getty 22/27 Platz 6: Aaron Ramsey (28) - 127.200 Euro Wochengehalt © getty 23/27 Platz 5: Sead Kolasinac (25) - 138.150 Euro Wochengehalt © getty 24/27 Platz 4: Alexandre Lacazette (27) - 161.850 Euro Wochengehalt © getty 25/27 Platz 2: Henrikh Mkhitaryan (30) - 208.100 Euro Wochengehalt © getty 26/27 Platz 2: Pierre-Emerick Aubameyang (29) - 208.100 Euro Wochengehalt © getty 27/27 Platz 1: Mesut Özil (30) - 405.000 Euro Wochengehalt

Zwei neue Torhüter beim FC Arsenal?

Wer könnte es künftig mit Leno aufnehmen? Den Eigengewächsen Emi Martnez (26) und Dejan Iliev (24) werden gute Chancen ausgerechnet, in den Profikader aufzurücken. Eine riskante Lösung, haben beide doch noch fast keine Erfahrung in der Premier League vorzuweisen. Der Argentinier Martinez steht schon seit neun Jahren bei den Nordlondonern unter Vertrag, wurde aber immer wieder verliehen. Zuletzt spielte er beim FC Reading. Der Nordmazedonier Iliev stand in der vergangenen Saison bei der U23 der Gunners zwischen den Pfosten.