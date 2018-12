Manchester United verkündet aus Versehen Solskjaer-Verpflichtung

Manchester United hat am Dienstagabend offenbar aus Versehen Ole Gunnar Solskjaer zum Interimstrainer ernannt. Der norwegische Ex-Stürmer soll bei den Red Devils auf den entlassenen Jose Mourinho folgen, ein entsprechender Post auf der Homepage der Red Devils wurde allerdings zügig wieder gelöscht.

Auf der Webseite hieß es zuvor: "Solskjaer wird unser Interimstrainer 20 Jahre nach DEM Tor im Camp Nou." Eine Anspielung auf Solskjaers Siegtreffer im Champions-League-Finale 1999 gegen den FC Bayern in der Nachspielzeit.

Norwegens Ministerpräsidentin Erna Solberg gratulierte ihrem Landsmann via Twitter bereits zum neuen Job, aber auch sie löschte ihren Post sofort wieder.

Solskjaer bisher Trainer von Molde FK und Cardiff City

Ole Gunnar Solskjaer spielte während seiner aktiven Zeit zehn Jahre lang für United und erzielte in 367 Partien 128 Treffer. Im Anschluss an seine Spielerlaufbahn arbeitete er als Stürmertrainer in Manchester. Als Cheftrainer heuerte er 2011 bei Molde FK an und gewann dort zwei Meisterschaften. Es folgte ein Wechsel zu Cardiff City, wo er im September 2014 entlassen wurde.

Seit 2015 arbeitet der 45-Jährige wieder in Molde und steht nun offenbar vor dem größten Schritt in seiner Trainerkarriere.