Chelsea-Star Eden Hazard erneuert Wechselwunsch zu Real Madrid

Chelsea-Star Eden Hazard hat seinen Wunsch erneuert, eines Tages für Real Madrid auflaufen zu wollen und sprach nach dem 3:0 der Blues am Sonntag beim FC Southampton von "seinem großen Traum".

"Ich denke, es ist Zeit für eine Veränderung", erklärte der belgische Offensivspieler in der Mixed Zone nach der Partie im St Mary's Stadium. "Ich bin gut drauf, spiele guten Fußball und Real Madrid ist der beste Klub der Welt."

Für den 27-Jährigen, dessen Vertrag in London noch bis 2020 läuft, sei der Klub "ein Kindheitstraum. Wir werden sehen, ich will nicht jeden Tag darüber sprechen. Ich denke, wir werden bald über meine Zukunft sprechen. Wenn man einen Traum hat, will man ihn auch wahr machen."

Wollen die Blues noch eine Ablöse für Hazard generieren, wäre ein Verkauf im kommenden Sommer die einzige Möglichkeit. Doch auch für den Fall, dass kein Wechsel zustande kommen sollte, wäre Hazard keinesfalls unglücklich.

"Ich habe das schon einige Male gesagt", bekräftigte Hazard. "Wenn ich gehe, bin ich glücklich. Wenn ich bleibe, bin ich auch glücklich. Es ist nicht so, dass ich nur glücklich bin, wenn ich gehe, oder nur unglücklich, wenn ich bleibe."