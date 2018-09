FC Liverpool - FC Southampton heute live in der Premier League: TV, Livestream, Liveticker

Am 6. Spieltag der Premier League trifft Jürgen Klopps FC Liverpool auf den FC Southampton. Hier bekommt ihr alle wichtigen Informationen zur Partie und zur Übertragung im TV, Livestream und Ticker.

Liverpool gelang mit fünf Siegen aus fünf Spielen ein absoluter Traumstart. Aufgrund der schlechteren Tordifferenz gegenüber Chelsea befindet sich Klopps Team derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. Der FC Southampton konnte bislang fünf Punkte einfahren und belegt damit Platz 13.

FC Liverpool - FC Southampton: Datum, Anstoß, Stadion

Die Partie zwischen Liverpool und Southampton wird am heutigen Samstag, 22. September, um 16 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist die Anfield Road, die Heimstätte des FC Liverpool.

Liverpool vs Southampton in der Premier League heute live: TV, Livestream, Liveticker

Liverpool gegen Southampton wird in Deutschland nicht im Free-TV gezeigt. Stattdessen überträgt der Streamingdienst DAZN die Partie ab 16 Uhr.

DAZN bietet neben Spielen der Premier League auch Partien der Ligue 1, der Primera Division, der Serie A, der Champions League und der Europa League live. Zudem gibt es die Highlights aus den beiden deutschen Topligen bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich.

Wer das Spiel zwischen den Reds und den Saints nicht live sehen kann, bleibt bei SPOX im Liveticker zum Spiel auf dem Laufenden.

Liverpool in der Champions League: Last-Minute-Sieg gegen PSG

Auch in der Champions League konnte der FC Liverpool seine starke Frühform bestätigen. Im deutschen Trainerduell zwischen Jürgen Klopp und Thomas Tuchel erzielte Roberto Firmino in der Nachspielzeit den 3:2-Siegtreffer für die Reds. Die anderen beiden Treffer erzielten Daniel Sturridge (30.) und James Milner per Elfmeter (36.). Für PSG trafen Thomas Meunier (40.) und Kylian Mbappe (83.).

FC Liverpool - FC Southampton: Die letzten Aufeinandertreffen