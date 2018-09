Premier League, 6. Spieltag: Chelsea im London-Derby - Liverpool weiter ohne Punktverlust?

Am 6. Spieltag der Premier League empfängt West Ham United den FC Chelsea zum Londoner Stadtderby. Die Blues sind unter Maurizio Sarri noch ohne Punktverlust. Gleiches gilt auch für Jürgen Klopps FC Liverpool, der es mit dem FC Southampton zu tun bekommt. Manchester City will in Cardiff Wiedergutmachung für die Champions-League-Heimpleite gegen Lyon. Hier gibt es alle Informationen zum Spieltag, zur Tabelle sowie zu Livestream- und Tickerzeiten.

Fünf Spiele, fünf Siege. Der FC Liverpool und der FC Chelsea marschieren zum Saisonstart im Gleichschritt durch die Premier League und führen die englische Eliteklasse an der Tabellenspitze an. Durch den 3:2-Sieg in der Champions League über Paris Saint-Germain hat Jürgen Klopp mit seinen Reds sogar den besten Saisonstart der Vereinsgeschichte seit 1961 hingelegt.

Ärgster Verfolger der Tabellen-Doppelspitze ist Pep Guardiola mit Manchester City. Der amtierende Meister gastiert bei Cardiff City und reist mit einer 1:2-Auftaktpleite in der Champions League gegen Olympique Lyon in die walisische Hafenstadt.

Nach dem Befreiungsschlag in der Vorwoche trifft Manchester United mit seinem vielkritisierten Trainer Jose Mourinho auf die Wolverhampton Wanderers.

Klopp jagt den Rekord: Die besten Saisonstarts in der Premier League © getty 1/11 Mit dem 2:1-Sieg über Tottenham hat Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool schon jetzt einen der besten Saisonstarts aller Zeiten hingelegt. Für den Startrekord reicht das aber lange nicht. SPOX zeigt euch die besten Starts der Premier-League-Geschichte. © getty 2/11 Arsenal FC, 2003/04: Gleich mehrere Teams starteten mit vier Siegen aus vier Spielen, für die Gunners war dies der Beginn einer unglaublichen Saison. Die "Invincibles" kamen ohne Niederlage durch die Spielzeit und holten sich souverän den Titel. © getty 3/11 Charlton Athletic 2005/06: Fünf Siege, fünf Spiele. Charlton Atheltic war 2005 zum Saisonstart on fire. Darren Bent war mit vier Treffern in den ersten vier Spielen das Gesicht des Erfolgs. Am Ende fiel Charlton ab und wurde nur 13. © getty 4/11 Manchester City 2015/16: Seine letzte Saison bei Manchester City begann für Manuel Pellegrini vielversprechend. Fünf Siege aus fünf Spielen holten die Citizens (15:4 Tore). Dann baute City ab, wurde "nur" Vierter. Sensationsmeister wurde Leicester. © getty 5/11 FC Arsenal 2004/05: Ein Jahr nachdem die Gunners als "Invincibles" Furcht und Schrecken in der Premier League verbreiteten, legten Wenger und Co. einen noch bessern Saisonstart hin (15 Punkte, 19:5 Tore). Meister wurde am Ende aber Chelsea. © getty 6/11 Manchester United 2011/12: Sir Alex gelang mit Manchester United ein blitzsauberer Saisonstart. Fünf Spiele, 21 Tore, nur 4 Gegentreffer. Im legendären Saisonfinale dann der Schocker: Aguero schoss den Stadtrivalen City in der Nachspielzeit zum Titel. © getty 7/11 FC Chelsea 2010/11: Nur ein Gegentor in fünf Spielen kassierte der FC Chelsea 2010 zum Saisonstart und schoss gleichzeitig 21. Am 25. September beendete Manchester City eine der besten Startserien aller Zeiten und schlug die Blues mit 1:0. © getty 8/11 FC Chelsea 2009/10: Ein Jahr zuvor gelang den Blues unter Carlo Ancelotti ein noch besserer Start in die Saison. Sechs Spiele, sechs Siege, nur drei Gegentreffer. Am Ende wurde Ancelotti mit Chelsea mit einem Punkt vor Manchester United Meister. © getty 9/11 Manchester City 2016/17: Das Jahr eins unter Pep Guardiola begann verheißungsvoll mit sechs Siegen zum Start und einem Torverhältnis von 18:4. Meister wurde am Ende jedoch der FC Chelsea mit Antonio Conte. © getty 10/11 Newcastle United 1994/95: Sechs Siege aus den ersten sechs Spielen holte auch Newcastle 1994, allerdings mit einer Differenz von 22:7. Es war die Kevin-Keegan-Ära der Magpies, in der sie wegen des attraktiven Fußballs als "Entertainers" bekannt wurden. © getty 11/11 FC Chelsea: 2005/06: Der Saisonstart des FC Chelsea im Jahr zwei unter Joes Mourinho ist bis heute unerreicht. Als Meister dominierten die Blues die Liga nach Belieben, holten neun Siege zum Start und verteidigten am Ende den Titel.

Das Wichtigste zum Premier-League-Spieltag in der Übersicht

Spitzenreiter FC Chelsea ist beim Stadtrivalen West Ham United gefordert. Die "Hammers" stehen auf Tabellenplatz 16. Nach vier sieglosen Spielen zu Beginn, konnten sie letztes Wochenende auswärts den FC Everton mit 1:3 schlagen und die ersten drei Punkte in der Saison einfahren.

Der ebenso glänzend in die Saison gestartete FC Liverpool (fünf Siege in fünf Spielen) empfängt in der Anfield Road die "Saints". Der FC Southampton hat bisher fünf Punkte auf dem Konto und steht gegen die Elf von Jürgen Klopp, die unter der Woche PSG mit 3:2 schlugen, vor einer harten Aufgabe.

Manchester City verlor zum Champions-League-Auftakt gegen Lyon mit 1:2 und will sich gegen den bisher sieglosen Cardiff City (zwei Punkte) rehabilitieren und in der Liga dort anknüpfen, wo sie aufgehört hatten: 13 Punkte nach fünf Spieltagen, Tabellenplatz drei.

Das Überraschungs-Team aus Watford muss bei André Schürrle und dem FC Fulham ran. Das letzte Aufeinandertreffen aus dem Jahr 2015 gewann Watford knapp mit 1:0.

Premier League, 6. Spieltag: Termine, Anstoßzeiten, Livestream

Datum/Uhrzeit Heim Gast Livestream Ticker Sa., 22.09., 13.30 Uhr FC Fulham FC Watford DAZN SPOX Sa., 22.09., 16.00 Uhr Cardiff City Manchester City DAZN* SPOX Sa., 22.09., 16.00 Uhr Leicester City Huddersfield DAZN* SPOX Sa., 22.09., 16.00 Uhr Crystal Palace Newcastle DAZN* SPOX Sa., 22.09., 16.00 Uhr FC Liverpool FC Southampton DAZN SPOX Sa., 22.09., 16.00 Uhr FC Burnley Bournemouth DAZN* SPOX Sa., 22.09., 16.00 Uhr Manchester United Wolverhampton DAZN* SPOX Sa., 22.09., 18.30 Uhr Brighton&Hove Albion Tottenham DAZN SPOX So., 23.09., 14.30 Uhr West Ham Chelsea DAZN SPOX So., 13.09., 17.00 Uhr FC Arsenal FC Everton DAZN SPOX

*Die Spiele stehen in voller Länge zeitversetzt ab 23 Uhr zur Verfügung.

Die Premier League Tabelle vor dem 6. Spieltag