Max Meyer wechselt offiziell in die Premier League zu Crystal Palace

Nach monatelanger Vereinssuche hat Max Meyer einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der U21-Europameister wechselt ablösefrei zu Crystal Palace in die Premier League und erhält dort einen Dreijahresvertrag. Das gab der Londoner Klub am Donnerstagabend offiziell bekannt.

"Ich bin stolz, hier zu sein und hoffe darauf, hier den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen. Ich habe in der vergangenen Saison mit Schalke im Selhurst Park gespielt, die Atmosphäre war perfekt", wird Meyer auf der Klub-Website zitiert.

Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge soll das Jahresgehalt des Ex-Schalkers bei fünf Millionen Euro liegen. Außerdem soll er mit weiteren acht Millionen Euro Wechselprämie entlohnt werden.

Meyers Vertrag bei Schalke 04 war am 1. Juli ausgelaufen, nachdem die Gespräche bezüglich einer Vertragsverlängerung aufgrund von unterschiedlichen Gehaltsvorstellungen gescheitert waren. Meyer hatte die Schalker Führungsriege in der Folge scharf kritisiert und Sportvorstand Christian Heidel "Mobbing" vorgeworfen.

Dieser wünschte Meyer nach dessen Wechsel in der Premier League alles Gute: "Ich freue mich, dass Max einen neuen Verein gefunden hat", hatte S04-Sportvorstand Christian Heidel bereits am Dienstag im Schalker Trainingslager gesagt. Übereinstimmenden Medienberichten erhält Schalke für Meyer eine Ausbildungsentschädigung in Höhe von 500.000 Euro.

Max Meyers Leistungsdaten bei Schalke 04 in der Bundesliga