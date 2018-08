FC Bayern München: Pressekonferenz zur Vorstellung von Leon Goretzka im Liveticker

Bevor der FC Bayern am Donnerstagnachmittag in das zweite Trainingslager der Sommervorbereitung am Tegernsee aufbricht, stellen die Münchner mit Leon Goretzka den bislang einzigen externen Neuzugang auf der Spielerseite vor. SPOX begleitet das Event im Liveticker.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Leon Goretzka im Liveticker

09:52 Uhr: 2017 noch als zentraler Bestandteil der deutschen Nationalelf beim Gewinn des Confed Cups aus dem Sommerurlaub zurückgekehrt, spielte Goretzka bei der missratenen WM diesmal nur eine Nebenrolle und enttäuschte wie nahezu die gesamte Mannschaft bei seinem einzigen Einsatz gegen Südkorea auf der ganzen Linie.

08.57 Uhr: Mit der Bekanntgabe des ablösefreien Wechsels von Leon Goretzka im Januar sorgten die Münchner für einen bundesweiten Aufschrei und einer neuerlichen Befeuerung der Debatte, dass der Rekordmeister die Konkurrenten durch Abwerbungen gezielt schwächen würde. "Meine erste Reaktion war, Du solltest das Trikot von Schalke nicht mehr tragen", echauffierte sich Schalkes Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies damals öffentlich. Bayerns Karl-Heinz Rummenigge rühmte sich hingegen für die erfolgreichen Vertragsgespräche und rief den FC Bayern zum Retter des deutschen Fußballs aus: "Damit ist gewährleistet, dass Leon Goretzka der Bundesliga erhalten bleibt". Inzwischen ist der damalige Ärger verraucht, sodass der Mittelfeldakteuer heute ab 13 Uhr ohne Nebengeräusche vorgestellt werden kann.

FC Bayern bislang ohne Transferausgaben für Saison 2018/19

Als einziger Bundesligist hat der FC Bayern in dieser Transferperiode bislang kein Geld für Neuzugänge ausgegeben. Neben Goretzka und diversen Spielern aus dem Nachwuchsbereich verstärken die Rückkehrer Renato Sanches und Serge Gnabry, die beide in der letzten Saison ausgeliehen waren, die Mannschaft von Niko Kovac.

Auch für die Wintertransferperiode steht bereits ein Neuzugang fest. Alphonso Davies wird sich im Januar 2019 dem deutschen Rekordmeister anschließen, für den dann 18-Jährigen Flügelspieler müssen die Münchner zehn Millionen Euro an die Vancouver Whitecaps bezahlen.

FC Bayern: Vorstellung von Leon Goretzka im Livestream

Sowohl auf FC Bayern.tv als auch auf der Facebook- und der Youtube-Seite der Münchner wird die Pressekonferenz im Livestream übertragen.

FC Bayern reist ins zweite Traininslager am Tegernsee

Nach der Goretzka-Vorstellung treten die Münchner am Nachmittag die Reise ins zweite Trainingslager der Sommervorbereitung an.

In Rottach-Eggern am Tegernsee stehen Niko Kovac dann bis auf Weltmeister Corentin Tolisso auch die WM-Teilnehmer zur Verfügung, die während der USA-Reise noch seperat an der Säbener Straße trainiert hatten.