FC Liverpool: Wer ist die beste Nummer 10 aller Zeiten bei den Reds?

In der Geschichte des FC Liverpool trugen viele große Spieler das Trikot mit der Nummer 10. SPOX möchte von euch vor dem Saisonstart gegen West Ham United am Sonntag (14.30 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER) per Voting wissen, welcher Spieler der beste aller Zeiten in diesem Reds-Trikot gewesen ist.

Terry McDermott: Erst verschmäht, dann Europapokalsieger

In seiner Jugend wurde Terry McDermott von den großen Liverpooler Klubs verschmäht. Über den FC Bury und Newcastle United kehrte der Stürmer 1974 schließlich zurück an die Merseyside. Bei den Reds musste er sich zunächst hinten anstellen. Nach zwei Jahren schaffte er jedoch den Durchbruch und war ein entscheidender Teil der Mannschaft, die 1977 die Meisterschaft sowie den Europapokal der Landesmeister verteidigte. Drei weitere Meisterschaften und ein Europapokal-Sieg folgten.

3x Europapokal-der-Landesmeister-Sieger

1x UEFA-Super-Cup-Sieger

4x Englischer Meister

2x Englischer-Super-Cup-Sieger

2x Englischer Ligapokalsieger

5x Community-Shield-Sieger

Terry McDermott FC Liverpool Spiele 179 Tore 57 Assists 11

Michael Owen: Der "Wunderknabe"

Erst durch die Verletzung von Robbie Fowler rutschte Owen in seiner ersten Profisaison in die Startelf und wurde prompt Torschützenkönig der Premier League. Überall sprach man vom "Wunderknaben". An der Merseyside wurde er UEFA-Cup-Sieger und zu Europas Fußballer des Jahres gewählt. 2004 verließ er die Reds in Richtung Madrid.

1x Europas Fußballer des Jahres

1x Englischer Meister

1x FA-Cup-Sieger

3x Englischer-Ligapokal-Sieger

1x UEFA-Cup-Sieger

1x UEFA-Super-Cup-Sieger

2x Englischer Super-Cup-Sieger

Michael Owen FC Liverpool Spiele 286 Tore 151 Assists 12

Luis Garcia: Entscheidender Faktor auf dem Weg ins CL-Finale 2005

Das legendäre Champions-League-Finale 2005 in Istanbul wird auf ewig mit den Namen Gerrard, Dudek, Alonso und Smicer verbunden sein. Luis Garcia hatte eines seiner schwächeren Spiele - zuvor jedoch maßgeblichen Anteil am Einzug der Reds ins Endspiel. Sowohl im Achtelfinale gegen Bayern Leverkusen als auch im Viertelfinale gegen Juventus Turin traf er. Sein wichtigstes Tor schoss er jedoch im Halbfinale-Rückspiel gegen Chelsea. Durch das 1:0 zog der LFC ins Finale ein.

© getty

1x Champions-League-Sieger

1x FA-Cup-Sieger

2x UEFA-Supercup-Sieger

2x Englischer Super-Cup-Sieger

1x Indischer Meister

Luis Garcia FC Liverpool Spiele 121 Tore 30 Assists 3

Philippe Coutinho: Der Rekordabgang des FC Liverpool

Für lediglich 13 Millionen Euro schnappte sich Liverpool im Januar 2013 den dribbelstarken Brasilianer. Der "kleine Magier" war über Jahre hinweg die kreative Zentrale der Reds und vor allem für seine Weitschüsse gefürchtet. Nachdem er bereits im Sommer 2017 unbedingt zum FC Barcelona wechseln wollte, bekam Coutinho in der Winterpause seinen Willen. 120 Millionen Euro spülte er in die Kassen und wurde somit zum Rekordabgang der Reds .

1x Spanischer Meister

1x Spanischer Pokalsieger

1x Italienischer Pokalsieger

1x Italienischer Super-Cup-Sieger

Philippe Coutinho FC Liverpool Spiele 201 Tore 54 Assists 45

Stimme jetzt ab!

Die Spieler vom FC Liverpool mit der Nummer 10 im Überblick

Disclaimer: Erst seit der Saison 1995/1996 gibt es fest vergebene Rückennummern in der Premier League. Zuvor konnten demnach während einer Spielzeit mehrere Spieler dieselbe Rückennummer tragen. Aufgezählt sind nur Spieler, die die Nummer 10 bei Liverpool über mehr als eine Saison trugen.