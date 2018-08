FC Liverpool: Wer war die beste Nummer 8 aller Zeiten bei den Reds?

Naby Keita hat in dieser Saison mit der Nummer 8 eine legendäre Nummer bei den Reds geerbt. SPOX möchte von euch per Voting wissen, welcher Spieler der beste aller Zeiten in diesem Liverpool-Trikot gewesen ist.

Jimmy Case: Der Unermüdliche

Case kam 1973 vom Merseyside-Klub South Liverpool zu den Reds. Er beeindruckte sofort mit seiner Arbeiter-Mentalität, seinen Tackling-Fähigkeiten sowie seinem brutal harten Schuss. In insgesamt acht Jahren prägte Case Liverpools rechte Seite. 1981 wechselte er zu Brighton & Hove Albion und schoss die Reds zwei Jahre später höchstpersönlich aus dem FC Cup. Später ließ er seine Karriere bei Southampton, Bournemouth und einigen Amateurklubs ausklingen.

3x Sieger des Europapokals der Landesmeister

1x UEFA-Cup-Sieger

1x UEFA-Supercup-Sieger

4x Englischer Meister

1x Englischer Ligapokalsieger

3x Englischer Superpokalsieger

Jimmy Case FC Liverpool Spiele 269 Tore 46

John Aldrige: Die Tormaschine aus der dritten Liga

Aldrige trug während seiner zweieinhalb Jahre bei den Reds viele verschiedene Rückennummern. Mit der Acht auf dem Trikot war er jedoch am erfolgreichsten, krönte sich mit 26 Toren im englischen Oberhaus zum besten Schützen der Liga. Der Ire kam im Januar 1987 von Oxford United zum FC Liverpool. Der damalige Reds-Coach Kenny Dalglish war auf den Angreifer in der Third Division aufmerksam geworden und bereit, 750.000 Pfund Ablöse für ihn hinzulegen. Aldridge zahlte das Vertrauen mit seiner hervorragenden Torquote zurück. In seinem letzten Spiel für Liverpool erzielte er einen Hattrick gegen Crystal Palace. Dann verschlug es ihn nach Spanien zu Real Sociedad. Heute arbeitet er als TV-Experte.

1x Englischer Meister

1x Englischer Pokalsieger

1x Englischer Ligapokalsieger

2x Englischer Superpokalsieger

1x Walisischer Pokalsieger

1x Torschützenkönig

John Aldridge FC Liverpool Spiele 104 Tore 63

Emile Heskey: Der Rekordtransfer

Für elf Millionen Pfund wechselte Heskey 2000 von Leicester City zum FC Liverpool. Das war bis dahin die vereinsinterne Rekordsumme für einen Neuzugang. In seiner ersten Spielzeit bei den Reds brillierte Heskey an der Seite von Michael Owen und erzielte 20 Pflichtspieltreffer. Er war maßgeblich am UEFA-Cup-Sieg von 2001 beteiligt, konnte in den Folgejahren aber nicht mehr an diese Leistungen anknüpfen.

1x UEFA-Cup-Sieger

1x UEFA-Supercup-Sieger

1x Englischer Pokalsieger

2x Englischer Ligapokalsieger

1x Englischer Superpokalsieger

Emile Heskey FC Liverpool Spiele 224 Tore 60 Assists 9

Steven Gerrard: DIE Klublegende

Nur wenige Spieler werden je an das von Gerrard bei Liverpool hinterlassene Vermächtnis herankommen. 17 Jahre lang kickte das Eigengewächs für die Profis, ehe er 2015 zu Los Angeles Galaxy wechselte. 17 Jahre lang war er der Kopf des FC Liverpool. Spieler, Kapitän, Idol. Sein größter Triumph mit den Reds ist zweifelsohne der Champions-League-Sieg 2005. Die wilde Aufholjagd nach dem 0:3-Rückstand seiner Reds leitete er höchstpersönlich mit einem Treffer und einer Vorlage ein.

Heute geht Gerrard seine ersten Schritte als Cheftrainer bei den Glasgow Rangers. Gut möglich, dass er irgendwann an die Anfield Road zurückkehrt.

Steven Gerrard FC Liverpool Spiele 709 Tore 185 Assists 117

Die Spieler des FC Liverpool mit der Nummer 8 im Überblick