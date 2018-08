Manchester United: Wer war die beste Nummer 7 aller Zeiten bei den Red Devils?

Betrachtet man die Rückennummer-Historie von Manchester United, findet man bei der Nummer 7 einige große Namen: Cristiano Ronaldo, David Beckham oder aktuell Alexis Sanchez. Welcher Spieler war der beste aller Zeiten in diesem Trikot von ManUnited? Entscheidet es noch vor dem Saisonstart am Freitag (21 Uhr live auf DAZN) per Voting.

Eric Cantona: Das "enfant terrible"

Eric Cantona hatte zwischen 1992 und 1997 fünf sehr erfolgreiche Jahre bei Manchester United mit vier Meisterschaften, darunter auch zwei Doubles. Immer wieder fiel der Franzose mit umstrittenem Verhalten auf, so auch im Januar 1995: Nachdem er im Spiel gegen Crystal Palace die Rote Karte sah, trat er im Kung-Fu-Stil einen Zuschauer und sagte anschließend in einem Interview, dass er es bereue, nicht härter zugetreten zu haben. Der Verband sperrte ihn anschließend für acht Monate, doch auch im Anschluss spielte das "enfant terrible" erfolgreich Fußball - bis er 1997 überraschend sein Karriereende bekanntgab. Trotz allem wählten ihn Fans aus 170 Ländern im Jahr 2005 zum besten Premier-League-Spieler aller Zeiten.

5x Englischer Meister

2x Englischer Pokalsieger

6x Englischer Superpokalsieger

2x Französischer Meister

1x Französischer Pokalsieger

1x Spieler der Saison in der Premier League

Eric Cantona Manchester United Spiele 171 Tore 77 Assists 6

David Beckham: Triple-Sieger und Fußballer des Jahres

Bereits als 17-Jähriger debütierte David Beckham für Manchester United. Der Mittelfeldspieler prägte die erfolgreiche Zeit der Red Devils in den 90er-Jahren, sowie den ersten Jahren im 21. Jahrhundert. 1999 gewann der Engländer das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League. Dies bescherte Beckham auch den Titel als Europas Fußballer des Jahres. Im Anschluss spielte er noch bei Real Madrid, LA Galaxy, dem AC Milan und Paris Saint-Germain.

© getty

1x Europas Fußballer des Jahres

1x Champions-League-Sieger

6x Englischer Meister

2x Englischer Pokalsieger

4x Englischer Superpokalsieger

1x Spanischer Meister

1x Spanischer Superpokalsieger

1x Französischer Meister

3x MLS Cup Champion

1x Weltpokalsieger

David Beckham Manchester United Spiele 383 Tore 85 Assists 37

Cristiano Ronaldo: Der Startschuss einer grandiosen Karriere

Alles begann mit einem Testspiel von Sporting gegen Manchester United. Ein gewisser Cristiano Ronaldo spielte die Abwehrspieler der Red Devils schwindelig, woraufhin der Premier-League-Klub nicht lange zögerte und den Portugiesen verpflichtete. Sofort startete der Offensivspieler und sammelte Titel für Titel. 2009 wechselte er für 94 Millionen zu Real Madrid und war damals der teuerste Transfer der Geschichte. Bei den Königlichen steigerte sich CR7 weiter und weiter und wurde so mehrmals Weltfußballer. Nun schlägt Ronaldo ein neues Kapitel ein und versucht sein Glück in Italien bei Juventus Turin.

5x Weltfußballer

4x Europas Fußballer des Jahres

2x Englands Fußballer des Jahres

1x Europameister

5x Champions-League-Sieger

3x UEFA-Supercup-Sieger

3x Englischer Meister

1x Englischer Pokalsieger

2x Englischer Ligapokalsieger

2x Englischer Superpokalsieger

2x Spanischer Meister

2x Spanischer Pokalsieger

2x Spanischer Superpokalsieger

1x Portugiesischer Superpokalsieger

4x FIFA-Klub-Weltmeister

16x Torschützenkönig (Champions League, FIFA-Klub-WM, Primera Division, Copa del Rey, Europameisterschaft, Premier League)

Cristiano Ronaldo Manchester United Spiele 292 Tore 118 Assists 668

Alexis Sanchez: Es geht erst noch richtig los

Viel kann Alexis Sanchez bei Manchester United bisher nicht vorweisen, schließlich wechselte erst im Januar diesen Jahres zu den Red Devils. Zuvor überzeugte der Chilene als einer der besten Premier-League-Spieler in den vergangenen Jahren beim FC Arsenal. Der Linksaußen feierte schon in Südamerika die ersten Erfolge und machte sich in Europa bei Udinese Calcio einen Namen. Also verpflichetete ihn der FC Barcelona im Jahr 2011, wo er allerdings stets im Schatten von Lionel Messi stand. Bei ManUnited möchte der 29-Jährige seine Titelsammlung erweitern.

2x Englischer Pokalsieger

1x Englischer Ligapokalsieger

1x Spanischer Meister

1x Spanischer Pokalsieger

2x Spanischer Superpokalsieger

1x FIFA-Klub-Weltmeister

2x Chilenischer Meister

2x Copa-America-Sieger

1x UEFA-Supercup-Sieger

1x Argentinischer Meister

Alexis Sanchez Manchester United Spiele 18 Tore 3 Assists 5

Stimme jetzt ab!

Die Spieler von Manchester United mit der Nummer 7 im Überblick

Disclaimer: Erst seit der Saison 1995/1996 gibt es fest vergebene Rückennummern in der Premier League. Zuvor konnten demnach während einer Spielzeit mehrere Spieler dieselbe Rückennummer tragen. Aufgezählt sind nur Spieler, die die Nummer 7 bei ManUnited über mehr als eine Saison trugen.