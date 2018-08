Kepa Arrizabalaga wechselt zum FC Chelsea und überbietet Alissons Rekordsumme

Der FC Chelsea hat die Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro für Kepa Arrizabalaga gezogen und den Spanier damit zum teuersten Torhüter aller Zeiten gemacht. Das bestätigte der Athletic Club am Mittwoch via Twitter.

Erst im Juli hatte der Brasilianer Alisson einen neuen Transferrekord für Torhüter aufgestellt, als er für 75 Millionen Euro von der AS Roma zum FC Liverpool wechselte.

Nachdem Chelsea-Torhüter Thibaut Courtois am Dienstag dem Training der Blues unerlaubt ferngeblieben war, um seinen Wechsel zu Real Madrid weiter zu forcieren, kursierten bereits am Mittwochmorgen Gerüchte über eine Einigung zwischen den Blues und Kepa in Spanien und England.

Die teuersten Keeper aller Zeiten: Chelsea macht Kepa zum Rekordmann! © getty 1/19 Der Athletic Club hat bestätigt, dass Chelsea die Ausstiegsklausel bei Torhüter Kepa Arrizabalaga gezogen hat. Diese liegt bei stolzen 80 Millionen Euro - und macht Kepa zum teuersten Keeper aller Zeiten. SPOX zeigt die kostspieligsten Schlussmänner. © getty 2/19 Platz 16 - Ivan Pelizzoli: 2001 für 14 Millionen Euro von Atalanta Bergamo zu AS Rom © getty 3/19 Platz 16 - Sebastien Frey: 1998 für 14 Millionen Euro von AS Cannes zu Inter Mailand © getty 4/19 Platz 16 - Petr Cech: 2015 für 14 Millionen Euro vom FC Chelsea zum FC Arsenal © getty 5/19 Platz 15 - Samir Handanovic: 2012 für 15 Millionen Euro von Udinese Calcio zu Inter Mailand © getty 6/19 Platz 14 - Jan Oblak: 2014 für 16 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu Atletico Madrid © getty 7/19 Platz 13 - Angelo Peruzzi: 2000 für 17,9 Millionen Euro von Inter Mailand zu Lazio Rom © getty 8/19 Platz 12 - Claudio Bravo: 2016 für 18 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Manchester City © getty 9/19 Platz 11 - Angelo Peruzzi: 1999 für 19 Millionen Euro von Juventus Turin zu Inter Mailand © getty 10/19 Platz 10 - Sebastien Frey: 2003 für 21 Millionen Euro von Inter Mailand zu Parma Calcio © getty 11/19 Platz 9 - Bernd Leno: 2018 für 25 Millionen Euro von Bayer 04 Leverkusen zum FC Arsenal © getty 12/19 Platz 8 - David de Gea: 2011 für 25 Millionen Euro von Atletico Madrid zu Manchester United © getty 13/19 Platz 7 - Francesco Toldo: 2001 für 26,5 Millionen Euro vom AC Florenz zu Inter Mailand © getty 14/19 Platz 6 - Jordan Pickford: 2017 für 28,5 Millionen Euro vom AFC Sunderland zum FC Everton © getty 15/19 Platz 5 - Manuel Neuer: 2012 für 30 Millionen Euro vom FC Schalke 04 zum FC Bayern München © getty 16/19 Platz 4 - Ederson: 2017 für 40 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu Manchester City © getty 17/19 Platz 3 - Gianluigi Buffon: 2001 für 52,88 Millionen Euro von Parma Calcio zu Juventus Turin © getty 18/19 Platz 2 - Alisson Becker: 2018 für 62,5 Millionen Euro von der AS Rom zum FC Liverpool © getty 19/19 Platz 1 - Kepa Arrizabalaga: 2018 für 80 Millionen Euro vom Athletic Club zu Chelsea

Real Madrid lehnte Kepa-Verpflichtung ab

Berichten der Spanischen AS und der Marca zufolge hatte Arrizabalaga am Mittwoch selbst die Vertragsklausel in der Zentrale der spanischen Profiliga LFP aktiviert und die fällige Summe hinterlegt.

Seit 1985 muss ein wechselwilliger Spieler in Spanien seine Ausstiegsklausel per Gesetz selbst ziehen und den Betrag auf das Konto der LFP überweisen. Das Geld bekommt der Spieler in der Regel vom aufnehmenden Verein.

Kepa stand im vergangenen Jahr bereits kurz vor einem Wechsel zu Real Madrid, die Königlichen sahen jedoch von einer Verpflichtung für 20 Millionen Euro ab. Kepa verlängerte in der Folge seinen Vertrag in Bilbao und die Ausstiegsklausel wurde auf 80 Millionen Euro erhöht.