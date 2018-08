Manchester United: Wer war die beste Nummer 1 aller Zeiten bei den Red Devils?

In der Geschichte von Manchester United trugen viele große Torhüter das Trikot mit der Nummer 1. SPOX möchte von euch vor dem Premier-League-Saisonstart am Freitag (LIVE auf DAZN) per Voting wissen, welcher Spieler der beste aller Zeiten in diesem United-Trikot gewesen ist.

Das perfekte letzte Spiel: Peter Schmeichel

Schmeichels Karriere begann beim dänischen Gladsaxe-Hero BK. Er wurde in Gladsaxe geboren, wechselte mit 21 Jahren zum Top-Klub Bröndby, wo er von den Red Devils entdeckt wurde. Zunächst als Ersatzkeeper verpflichtet und mit der Nummer vier ausgestattet, war Schmeichel unter Trainer Sir Alex Ferguson schnell gesetzt. Der Däne beeindruckte mit enormer Präsenz und Führungsqualität. Schmeichel verabschiedete sich nach acht Jahren von Manchester, da er fürchtete, den hohen Erwartungen nicht mehr gerecht werden zu können.

Sein letztes Spiel im Trikot der Red Devils bestritt er im Camp Nou gegen den FC Bayern. Es war das legendäre Champions-League-Finale 1999, in dem United einen 0:1-Rückstand in der Nachspielzeit drehte. Schmeichel wechselte im Anschluss zu Sporting und kam 2001 in die Premier League zurück. Er spielte noch für Aston Villa und Manchester City - ein komischer Anblick. Heute hält sein Sohn Kasper für Leicester City den Kasten sauber.

© getty

1x Europameister

1x Confederations-Cup-Sieg

1x Champions-League-Sieger

1x UEFA-Supercup-Sieger

5x Englischer Meister

3x Englischer Pokalsieger

1x Englischer Ligapokalsieger

3x Englischer Superpokalsieger

1x Portugiesischer Meister

1x Portugiesischer Superpokalsieger

4x Dänischer Meister

1x Dänischer Pokalsieger

3x Dänischer Fußballer des Jahres

Peter Schmeichel Manchester United Spiele 338 Gegentore 283 Spiele ohne Gegentor 155

2001 - 2003: Fabien Barthez

Aus der Jugend von Toulouse wechselte Barthez im Alter von 21 Jahren zu Olympique Marseille. Dort gelang ihm sein Durchbruch, er ging nach Monaco und gewann zwei Mal die französische Meisterschaft, ehe ManUnited beim Franzosen anklopfte. In seinen drei Jahren bei den Red Devils gewann er zwei Mal die Liga. Im letzten Jahr musste er seinen Platz für Tim Howard räumen. Sein größten Erfolge erzielte Barthez mit der französischen Nationalmannschaft.

1x Weltmeister

1x Europameister

1x Confederations-Cup-Sieger

1x Champions-League-Sieger

2x Englischer Meister

2x Französischer Meister

Fabien Barthez Manchester United Spiele 139 Gegentore 136 Spiele ohne Gegentor 50

2006 bis 2011: Edwin van der Sar

Van der Sar hatte bereits 1999 eine Fabelkarriere hinter sich. Damals verließ er Ajax Amsterdam in Richtung Turin. Mit Ajax hatte er national als auch international bereits alles gewonnen. Nach Stationen bei Juventus und Fulham folgte 2005 schließlich der Wechsel zu United. Damals war der Niederländer schon 35 Jahre alt. Und dennoch sollte er noch eine der prägendsten Figuren der Klubgeschichte werden. In der goldenen Ferguson-Ära verbesserte sich van der Sar noch einmal und holte im Alter von 38 Jahren erneut den Titel in der Königsklasse - 13 Jahre nach seinem ersten Erfolg. Heute fungiert er als Geschäftsführer bei Ajax.

2x Champions-League-Sieger

2x Weltpokalsieger

1x UEFA-Supercup-Sieger

1x UEFA-Cup-Sieger

4x Englischer Meister

2x Englischer Ligapokalsieger

4x Englischer Superpokalsieger

4x Niederländischer Meister

3x Niederländischer Pokalsieger

2x Niederländischer Superpokalsieger

Edwin van der Sar Manchester United Spiele 266 Gegentore 202 Spiele ohne Gegentor 135

Seit 2011: David de Gea

Der Spanier schickt sich an, in die Fußstapfen seiner großen Vorgänger zu treten. Er überzeugt mit beeindruckender Konstanz auf hohem Level und schien im vergangenen Jahr ein noch höheres Level an Qualität erreicht zu haben. Der Nationaltorhüter lernte sein Handwerk in der Jugendakademie von Atletico Madrid. Nach zwei Jahren in der Profimannschaft der Rojiblancos wechselte er zu United. Immer wieder tauchen Gerüchte auf, wonach De Gea die Red Devils gerne in Richtung Real Madrid verlassen würde. Fans und Verein wollen den Keeper um jeden Preis halten. Er gilt schon jetzt als einer der ikonischsten Torhüter der Klub-Geschichte.

2x Europa-League-Sieger

1x UEFA-Supercup-Sieger

1x Englischer Meister

1x Englischer Pokalsieger

1x Englischer Superpokalsieger

3x Englischer Superpokalsieger

1x U17-Europameister

2x U21-Europameister

David de Gea Manchester United Spiele 315 Gegentore 310 Spiele ohne Gegentor 118

Die Torhüter von Manchester United mit der Nummer 1 im Überblick

Disclaimer: Erst seit der Saison 1995/1996 gibt es fest vergebene Rückennummern in der Premier League. Zuvor konnten demnach während einer Spielzeit mehrere Spieler dieselbe Rückennummer tragen.