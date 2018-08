Premier League live auf DAZN: Übertragungen, Livestream, Highlights

Die Premier-League-Saison steht vor der Tür. Damit stellt sich natürlich für die Fans die Frage, wo sie den spannenden Meisterschaftskampf in der höchsten englischen Spielklasse live verfolgen können. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung sowie den Highlights.

Der Auftakt für die Premier League ist für den 10. August terminiert. Einen Tag zuvor schließt bereits das Transferfenster in England.

Wo kann ich die Premier League live verfolgen?

Der Streamingdienst DAZN hat sich exklusiv die Rechte für die Premier League gesichert. Das Portal überträgt ausgewählte Spiele der Saison per Livestream. DAZN zeigt dabei immer die Freitagspartie, sowie die Top-Spiele am Samstag und am Sonntag live. Die anderen Begegnungen können verzögert am Abend dann komplett angesehen werden.



Neben der Premier League hat sich DAZN zudem auch die Rechte an der Champions League sowie der Europa League gesichert. Zusammen mit Sky zeigt das Online-Streaming-Portal die Königsklasse. Alle Infos zur Verteilung der Partien gibt es hier.

Ein Abonnement bei DAZN kostet im Monat nur 9,99 Euro. Zudem ist der erste Monat gratis und das Abo monatlich kündbar.

Der 1. Premier-League-Spieltag in der Übersicht

Datum Uhrzeit Begegnung Livestream/Liveticker Freitag, 10. August 21 Uhr Manchester United - Leicester City live auf DAZN Samstag, 11. August 13:30 Uhr Newcastle United - Tottenham Hotspur LIVETICKER Samstag, 11. August 16 Uhr Huddersfield Town - FC Chelsea live auf DAZN Samstag, 11. August 16 Uhr AFC Bournemouth - Cardiff City Samstag, 11. August 16 Uhr Watford FC - Brighton & Hove Albion Samstag, 11. August 16 Uhr FC Fulham - Crystal Palace Samstag, 11. August 18:30 Uhr Wolverhampton Wanderers - FC Everton Sonntag, 12. August 14:30 Uhr FC Southampton - FC Burnley Sonntag, 12. August 14:30 Uhr Liverpool - West Ham United live auf DAZN Sonntag, 12. August 17 Uhr Arsenal - Manchester City live auf DAZN

Wo kann ich die Premier-League-Highlights sehen?

Neben den Livestreams sowie den Re-Live der Premier-League-Spiele bietet DAZN auch die Spielzusammenfassungen an. Im Gegensatz zum Livestream werden zu allen Partien Highlights gezeigt.

Die Highlights werden aber nicht nur exklusiv auf DAZN gezeigt. Auch auf SPOX und Sport1 können diese abgerufen werden.