FC Liverpool: Wer war die beste Nummer 7 aller Zeiten bei den Reds?

In der Geschichte des FC Liverpool trugen viele große Spieler das Trikot mit der Nummer 7. SPOX möchte von euch vor dem Saisonstart (Freitag LIVE auf DAZN) per Voting wissen, welcher Spieler der beste aller Zeiten in diesem Reds-Trikot gewesen ist.

Weltstar und HSV-Idol: Kevin "Mighty Mouse" Keegan

Sein Spitzname "Mighty Mouse" (mächtige Maus) geht auf Keegans Körpergröße zurück. Mit nur 1,70 Meter war der Mittelstürmer zwar einer der kleineren auf dem Platz. Spielerisch überschattete er sie aber nahezu alle. Der Engländer kam aus der Jugend von Scunthorpe United zum FC Liverpool. In sechs Jahren bei den Reds erschuf er sich ein Denkmal. Er war maßgeblich an den erfolgreichen 70er-Jahren beteiligt und holte den Henkelpott nach Liverpool. 1977 ging er zum HSV. "Ich wollte einen Weltstar holen", begründete der damalige HSV-Manager Peter Krohn. 2,3 Millionen D-Mark ließ sich Hamburg Keegan damals kosten - das war Bundesliga-Rekord.

2x Europas Fußballer des Jahres

1x Champions-League-Sieger

1x Sieger des Europapokals der Landesmeister

2x UEFA-Cup-Sieger

3x Englischer Meister

1x Englischer Pokalsieger

1x Torschützenkönig in der Premier League

2x Player of the Year in der Premier League

1x Deutscher Meister

Kevin Keegan FC Liverpool Spiele 272 Tore 81 Assists 10

Der Spätberufene: Kenny Dalglish

Der Schotte wechselte verhältnismäßig spät zum FC Liverpool. Dalglish kam 1977 im Alter von 26 Jahren zu den Reds. Er trat in die Fußstapfen von Keegan und trug dabei ebenfalls die Nummer sieben. Er spielte meist als hängende Spitze und prägte die erfolgreichste Ära des FC Liverpool mit. Gemeinsam mit Ian Rush bildete er eines der gefürchtetsten Sturmduos Europas der 80er Jahre. Dalglish gewann 25 Titel mit den Reds, auch als Liverpool-Trainer (1985 bis 1991) war er enorm erfolgreich, heute ist er Mitglied im Vorstand.

© getty

3x Sieger des Europapokals der Landesmeister

1x UEFA-Supercup-Sieger

8x Englischer Meister

2x Englischer Pokalsieger

4x Englischer Ligapokalsieger

7x Englischer Superpokalsieger

Kenny Dalglish FC Liverpool Spiele 342 Tore 101 Assists 46

Die geächtete Legende: Steve McManaman

Er trug viele Nummern beim FC Liverpool. Immerhin spielte er neun Jahre lang bei den Reds. Am häufigsten sah man jedoch die sieben auf seinem Rücken. Die meisten seiner Titel gewann er mit Real Madrid. Dort spielte er ab 1999, was ihm einige Liverpool-Anhänger richtig übel nahmen. "Macca" stach schon in England mit seiner filigranen Spielweise aus der Masse heraus. Sein Förderer war damals übrigens Coach Dalglish.

2x Champions-League-Sieger

1x Weltpokalsieger

1x UEFA-Supercup-Sieger

1x Englischer Pokalsieger

1x Englischer Ligapokalsieger

2x Spanischer Meister

2x Spanischer Superpokalsieger

Steve McManaman FC Liverpool Spiele 308 Tore 51 Assists 21

2010 bis 2014: Luis Suarez

2006 wechselte Suarez von seinem Jugendverein Club Nacional nach Europa. Beim FC Groningen schoss er in seinem ersten Jahr direkt 15 Tore - mit nur 19 Jahren. Ajax schnappte sich Suarez, der reifte zum Star und wechselte zu Liverpool. Trotz der einen oder anderen Undiszipliniertheit stieg Suarez in den vier Jahren an der Anfield Road schnell zum Publikumsliebling auf. Sein Abgang in Richtung Barcelona spülte rund 82 Mio. Euro in die Vereinskasse.

1x Champions-League-Sieger

1x FIFA-Klub-Weltmeister

1x UEFA-Supercup-Sieger

1x Englischer Ligapokalsieger

3x Spanischer Meister

4x Spanischer Pokalsieger

1x Spanischer Superpokalsieger

1x Niederländischer Meister

1x Niederländischer Pokalsieger

1x Uruguayischer Meister

1x Copa-America-Sieger

4x Torschützenkönig (Primera Division, Premier League, Eredivisie und WM-Quali)

Luis Suarez FC Liverpool Spiele 133 Tore 82 Assists 48

Seit 2014: James Milner

2014 übernahm Milner die Nummer sieben vom geschiedenen Suarez. Er kam mit 29 Jahren zu den Reds, spielte zuvor unter anderem bei Manchester City, Aston Villa, Newcastle und Leeds. Seine Titelsammlung wurde seit seiner Ankunft an der Anfield Road nicht größer, dennoch ist Milner einer der beliebtesten Spieler im aktuellen Kader von Jürgen Klopp. Der englische Nationalspieler wird für seinen Einsatz und seine Mentalität geschätzt.

2x Englischer Meister

1x Englischer Pokalsieger

1x Englischer Ligapokalsieger

1x Englischer Superpokalsieger

James Milner FC Liverpool Spiele 132 Tore 15 Assists 29

Die Spieler des FC Liverpool mit der Nummer 7 im Überblick

Disclaimer: Erst seit der Saison 1995/1996 gibt es fest vergebene Rückennummern in der Premier League. Zuvor konnten demnach während einer Spielzeit mehrere Spieler dieselbe Rückennummer tragen. Aufgezählt sind nur Spieler, die die Nummer 7 bei Liverpool über mehr als eine Saison trugen.