Communitiy Shield heute live: FC Chelsea gegen Manchester City im Livestream verfolgen

Am nächsten Wochenende startet die neue Saison in der Premier League, doch vor dem Start haben der FC Chelsea und Manchester City beim Finale des Community Shields die Chance, einen Titel zu gewinnen. SPOX gibt Euch die wichtigsten Informationen zum Spiel und zeigt, wo Ihr das Spiel im Livestream verfolgen könnt.

Nach dem ersten Pflichtspiel der Saison reist der FC Chelsea am kommenden Samstag zu Huddersfield Town. Manchester City muss hingegen am ersten Spieltag das schwere Auswärtsspiel beim FC Arsenal meistern.

FC Chelsea vs. Manchester City: Wann und wo findet das Spiel statt?

Seit 2007 wird der Community Shield im Wembley Stadium in London ausgetragen. Anstoß in der Hauptstadt ist um 16 Uhr. Das zweitgrößte Stadion Europas nach dem Camp Nou in Barcelona hat ein Fassungsvermögen von 90.000 Zuschauern.

© getty

FC Chelsea gegen Manchester City im Livestream auf DAZN

Der Streamingdienst DAZN überträgt die Partie des FC Chelsea gegen Manchester City. Um 15.55 Uhr beginnt die Übertragung, die von Sascha Bandermann moderiert wird. Kommentator des Spiels ist Uli Hebel und der Ex-Löwe Benny Lauth ist als Experte zur Stelle.

Ab der kommenden Woche zeigt DAZN auch wieder ausgewählte Spiele der Premier League. Zudem hat der Streamingdienst unter anderem die Primera Division oder die Ligue 1 im Angebot. Ab der Saison 2018/2019 teilt sich DAZN die Live-Übertragungsrechte der Champions League mit Sky. Die Europa League wird live und exklusiv bei DAZN im Programm sein.

Das Abonnement bei DAZN kostet monatlich 9,99 Euro, wobei der erste Monat kostenfrei ist. Das Abo kann jederzeit gekündigt werden.

Was ist der FA Community Shield?

Beim FA Community Shield treffen der englische Meister und der Sieger des FA-Cups der vergangenen Saison aufeinander. Es ist vergleichbar mit dem deutschen Supercup. Gewinnt eine Mannschaft das Double, so ist der Gegner der Zweitplatzierte aus der Premier League.

Manchester United ist mit 21 Titeln der Rekordsieger des traditionsreichen Wettbewerbs. Im vergangenen Jahr schlug der FC Arsenal den FC Chelsea mit 4:1 nach Elfmeterschießen. Victor Moses brachte die Blues in Führung, doch der Ex-Schalker Sead Kolasinac glich kurz vor Schluss aus. Im Elfmeterschießen verschossen Thibaut Courtois und Alvaro Morata auf Seiten des FC Chelsea.

FA Community Shield: Die letzten zehn Gewinner