Premier League: Die Konferenz des 38. Spieltags im Livestream und Liveticker

Premier League West Ham -

Man United Premier League DAZN-Konferenz: Premier League -

38. Spieltag Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed)

Am letzten Spieltag der Premier League finden alle zehn Spiele zur selben Zeit statt. Besonders im Kampf um den letzten Champions-League-Platz ist zwischen dem FC Liverpool und dem FC Chelsea noch alles offen. Hier gibt es alle Infos zur den Begegnungen und der Konferenz-Übertragung im Livestream und im Liveticker.

Eigentlich hätte Jürgen Klopp die Champions-League-Qualifikation mit dem FC Liverpool schon am vergangenen Spieltag im direkten Duell mit Chelsea klar machen können, verlor an der Stamford Bridge aber mit 0:1. Durch das 1:1 von Chelsea im Nachholspiel gegen Huddersfield dürfte Liverpool am letzten Spieltag aber wohl ein Unentschieden gegen Brighton & Hove Albion reichen, um nächstes Jahr erneut an der Königsklasse teilzunehmen.

Wann findet der 38. Spieltag der Premier League statt?

Alle zehn Spiele des 38. Spieltags der Premier League beginnen am Sonntag, den 13.05.2018, um 16 Uhr deutscher Zeit.

Premier-League-Konferenz: Welche Spiele liegen an?

Folgende Paarungen gibt es am 38. Spieltag der Premier League:

FC Burnley - AFC Bournemouth

Crystal Palace - West Bromwich Albion

Huddersfield Town - FC Arsenal

FC Liverpool - Brighton & Hove Albion

Manchester United - FC Watford

Newcastle United - FC Chelsea

FC Southampton - Manchester City

Swansea City - Stoke City

Tottemnham Hotspurs - Leicester City

West Ham United - FC Everton

Premier-League-Konferenz im Livestream und Liveticker

Das Streaming-Portal DAZN übertragt ab 16 Uhr eine Konferenz mit den fünf wichtigsten Partien. Moderator Alex Schlüter und Experte Ralph Gunesch melden sich um 15.45 Uhr bereits mit den Vorberichten, zum Spielbeginn sind folgende Kommentatoren im Einsatz:

Southampton - ManCity : Lukas Schönmüller

: Lukas Schönmüller ManUnited - Watford : Tobi Fischbeck

: Tobi Fischbeck Liverpool - Brighton : Uli Hebel

: Uli Hebel Tottenham - Leicester : Oliver Forster

: Oliver Forster Huddersfield - Arsenal: Jan Platte

Außerdem gibt es wie gewohnt zu jedem Spiel einen eigenen Liveticker bei SPOX.

Premier League: Die Tabelle vor dem 38. Spieltag