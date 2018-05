Nach Klassenerhalt: David Wagners Huddersfield Town streicht Flug und nimmt den Bus

Premier League West Ham -

Man United Premier League DAZN-Konferenz: Premier League -

38. Spieltag Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed)

David Wagner hat nach dem erfolgreichen Klassenerhalt mit Huddersfield Town den Heimflug aus London abgesagt. Der deutsche Trainer und sein Team kehrten vom FC Chelsea aus mit dem Bus zurück.

"Die Jungs wollen im Reisebus zurück und was sie sagen, setzen wir um. Wir fahren mit dem Bus zurück", sagte Wagner im Anschluss an den Klassenerhalt. Mit einem 1:1-Unentschieden an der Stamford Bridge sicherte sich der krasse Außenseiter das zweite Jahr in der Premier League.

Kurz nach Abpfiff waren Verantwortliche Huddersfields schon dabei beobachtet worden, wie sie Bierkästen in die Kabine trugen. Die Feierlichkeiten dürften sich auf der rund vier bis fünf Stunden langen Heimfahrt per Bus fortgesetzt haben. Etwas mehr als 300 Kilometer liegen zwischen Huddersfield und London.

David Wagner feiert Klassenerhalt mit Huddersfield Town

Wagner betonte: "Wir haben 48 Stunden bis zum Training." Die Verschnaufspause hatte sich sein Team nach einer harten Woche verdient: "Wir haben es selbst geschafft, wir müssen nicht mehr auf andere Klubs schauen. Und das in einer Woche mit Spielen gegen Manchester City, Chelsea und Arsenal. Das ist unglaublich."

Am Sonntag (16 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER) trifft das Team auf die Gunners. Schon im Vorfeld ist alles klar: "Dieser Erfolg für unseren Klub ist fantastisch. Natürlich war Chelsea das bessere Team, aber wir hatten heute das Spielglück."