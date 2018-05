Premier League, 38. Spieltag: Schafft der FC Chelsea noch die Champions-League-Quali?

Premier League Swansea -

Southampton Premier League Chelsea -

Huddersfield Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle (Delayed) Premier League Man City -

Brighton (Delayed) Premier League West Ham -

Man United Premier League DAZN-Konferenz: Premier League -

38. Spieltag Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed)

Der letzte Spieltag in der Premier League steht im Zeichen der Europapokalplätze und der Abstiegsränge. Chelsea ist bei Newcastle gefordert, Tottenham spielt gegen Leicester City und Liverpool empfängt Brighton & Hove Albion. Zuvor finden unter der Woche noch Nachholspiele an. Die letzten Begegnungen aus Englands Top-Liga gibt es hier in der Übersicht.

Vier Teams kämpfen noch gegen den Abstieg. Swansea und Southampton treffen dabei im Nachholspiel aufeinander. Die Waliser treffen am letzten Spieltag dann noch auf Absteiger Stoke City.

Premier League, 38. Spieltag: Das Wichtigste in Kürze

Neben dem Meister Manchester City steht mit Stoke City auch bereits ein Absteiger fest. Ansonsten ist die Liga oben wie unten spannend. Manchester United braucht nur einen Punkt, um Platz zwei zu sichern, Liverpool und Tottenham haben noch den FC Chelsea im Nacken und fürchten den Absturz aus den Champions-League-Rängen. Lediglich der FC Arsenal steht als sicherer Teilnehmer der Europa League fest.

Im Abstiegskampf kommt es im Nachholspiel zum Kellerduell zwischen Swansea City und dem FC Southampton. West Bromwich Albion muss hoffen, dass dieses Spiel keinen Sieger findet, denn sonst stehen sie als zweiter Absteiger fest. Aufsteiger Huddersfield Town ist noch nicht gerettet und hat mit Spielen gegen Chelsea und Arsenal ein schweres Restprogramm vor sich.

Die Nachholspiele der Premier League

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker Di., 08.05. 20.45 Uhr Swansea City FC Southampton DAZN SPOX Mi., 09.05. 20.45 Uhr Leicester City FC Arsenal SPOX Mi., 09.05. 20.45 Uhr FC Chelsea Huddersfield Town DAZN SPOX Mi., 09.05. 21 Uhr Manchester City Brighton & Hove SPOX Mi., 09.05. 21 Uhr Tottenham Hotspur Newcastle United SPOX Do., 10.05. 20.45 Uhr West Ham United Manchester United DAZN SPOX

Die Begegnungen der Premier League am 38. Spieltag

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker So., 13.05. 16 Uhr Burnley Bournemouth DAZN (in der Konferenz) So., 13.05. 16 Uhr Crystal Palace West Brom DAZN (in der Konferenz) So., 13.05. 16 Uhr Huddersfield Town FC Arsenal DAZN (in der Konferenz) SPOX So., 13.05. 16 Uhr FC Liverpool Brighton & Hove DAZN (in der Konferenz) SPOX So., 13.05. 16 Uhr Manchester United Watford DAZN (in der Konferenz) SPOX So., 13.05. 16 Uhr Newcastle United FC Chelsea DAZN (in der Konferenz) SPOX So., 13.05. 16 Uhr FC Southampton Manchester City DAZN (in der Konferenz) SPOX So., 13.05. 16 Uhr Swansea City Stoke City DAZN (in der Konferenz) So., 13.05. 16 Uhr Tottenham Hotspur Leicester City DAZN (in der Konferenz) SPOX So., 13.05. 16 Uhr West Ham United FC Everton DAZN (in der Konferenz)

Die Tabelle der Premier League vor dem 38. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Manchester City 36 102:26 76 94 2. Manchester United 36 67:28 39 77 3. FC Liverpool 37 80:38 42 72 4. Tottenham Hotspur 36 68:32 36 71 5. FC Chelsea 36 61:34 27 69 6. FC Arsenal 36 72:48 24 60 7. FC Burnley 37 35:37 -2 54 8. FC Everton 37 43:55 -12 49 9. Leicester City 36 49:54 -5 44 10. Newcastle United 36 36:46 -10 41 11. Crystal Palace 37 43:55 -12 41 12. AFC Bournemouth 37 43:60 -17 41 13. FC Watford 37 44:63 -19 41 14. Brighton & Hove Albion 36 33:47 -14 40 15. West Ham United 36 45:67 -22 38 16. Huddersfield Town 36 27:56 -29 36 17. FC Southampton 36 36:55 -19 33 18. Swansea City 36 27:53 -26 33 19. West Bromwich Albion 37 31:54 -23 31 20. Stoke City 37 33:67 -34 30

© getty

Die Torjägerliste der Premier League