West Ham United gegen Manchester City: Livestream, Übertragung und Liveticker

Am 36. Spieltag gastiert Manchester City bei West Ham United. SPOX gibt euch alle wichtigen Informationen zum Livestream und zum Liveticker.

Während Manchester City bereits als Meister feststeht, kämpft West Ham United noch gegen den Abstieg. Das Spiel findet am Sonntag (29.04.) um 15.15 Uhr statt.

West Ham United gegen Manchester City: Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen?

Das Spiel wird in Deutschland nicht im TV gezeigt. DAZN hat Rechte für die Premier League und zeigt die Partie im deutschsprachigen Raum exklusiv.

DAZN zeigt neben der Premier League auch Spiele aus der Primera Division, Serie A und Ligue 1. Außerdem gibt es rund 40 Minuten nach dem Abpfiff der Partien die Highlights aus der Bundesliga.

Neben Fußball hat DAZN unter anderem auch Rechte für die NFL, NBA und MLB. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat.

West Ham gegen City im Liveticker

Wer die Partie im Liveticker verfolgen will, ist bei SPOX richtig aufgehoben. Hier geht es zum Liveticker.

Manchester City bereits Meister - West Ham noch nicht durch

Für Manchester City geht es in dieser Saison um nichts mehr. Die Citizens stehen bereits als Meister der Premier League fest. In den Pokal-Wettbewerben ist City auch nicht mehr dabei: In der Champions League verlor Pep Guardiola mit seinem Team im Viertelfinale gegen den FC Liverpool.

West Ham steckt hingegen tief im Abstiegskampf. Nur drei Punkte trennen die Hammers von Southampton, die aktuell auf dem 18. Platz stehen. Mit einem Sieg könnte man den Klassenerhalt allerdings so gut wie sicher machen.

Manchester City: Die letzten Ergebnisse