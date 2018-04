Premier League, 35. Spieltag: Derby in London, Meisterparty in Manchester

Premier League Live West Ham -

Am 35. Spieltag der Premier League empfängt der FC Arsenal West Ham United zum Derby und Manchester City spielt als Meister gegen Swansea vor den eigenen Fans. Alle Spiele gibt es hier im Überblick.

Durch die Niederlage von Stadtrivale Manchester United wurde City vor dem Fernseher Meister. Am Sonntag spielen die Skyblues also als Titelträger vor den eigenen Fans. Vielleicht ist das ja ein Trost für das Ausscheiden aus der Champions League gegen Liverpool und lässt so doch Feierstimmung aufkommen.

Liverpool, United und Tottenham haben an diesem Spieltag Pflichtaufgaben in fremden Stadien vor der Brust.

Premier League: Die Spiele des 35. Spieltags in der Übersicht

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker Di., 17.04. 20.45 Uhr Brighton & Hove Albion Tottenham DAZN SPOX Mi, 18.04. 20.45 Uhr Bournemouth Manchester United DAZN SPOX Do., 19.04. 20.45 Uhr Leicester Southampton DAZN SPOX Sa., 21.04. 13.30 Uhr West Bromwich Liverpool DAZN SPOX Sa., 21.04. 16 Uhr Watford Crystal Palace DAZN SPOX So., 22.04. 14.30 Uhr Arsenal West Ham DAZN SPOX So., 22.04. 14.30 Uhr Stoke Burnley DAZN SPOX So., 22.04. 17.30 Uhr Manchester City Swansea City DAZN SPOX Mo., 23.04 21 Uhr Everton Newcastle DAZN SPOX Mi., 09.05. 20.45 Uhr Chelsea Huddersfield DAZN SPOX

Die Tabelle der Premier League

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Manchester City 33 93:25 68 87 2. Manchester United 33 63:26 37 71 3. FC Liverpool 34 78:35 43 70 4. Tottenham Hotspur 33 65:30 35 67 5. FC Chelsea 33 57:33 24 60 6. FC Arsenal 33 62:45 17 54 7. FC Burnley 33 33:29 4 52 8. Leicester City 33 49:47 2 43 9. FC Everton 34 39:54 -15 42 10. Newcastle United 33 35:42 -7 41 11. AFC Bournemouth 34 41:56 -15 38 12. FC Watford 34 42:60 -18 37 13. Brighton & Hove Albion 33 31:46 -15 35 14. Huddersfield Town 34 27:54 -27 35 15. West Ham United 32 40:58 -18 34 16. Crystal Palace 34 36:54 -18 34 17. Swansea City 33 27:46 -19 33 18. FC Southampton 33 33:53 -20 28 19. Stoke City 33 30:63 -33 27 20. West Bromwich Albion 34 27:52 -25 24

