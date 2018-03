FC Liverpools Emre Can lobt seinen Trainer Jürgen Klopp: Von ihm kann man viel lernen

Premier League Crystal Palace -

Der deutsche Nationalspieler Emre Can hat seinen Teammanager Jürgen Klopp beim FC Liverpool in höchsten Tönen gelobt. "Von Jürgen Klopp kann man viel lernen. Auch als Mensch. Das ist ein großartiger Trainer, keine Frage. Aber wie er auch als Mensch ist, wie ehrlich, wie eng er an uns Fußballern dran ist", sagte Can im Sport1-Interview.

Unter Klopp habe er sich sehr weiterentwickelt. "Ich bin ihm sehr dankbar und es macht sehr viel Spaß, mit ihm zusammenarbeiten", sagte der 24-Jährige. Die Zusammenarbeit könnte allerdings im Sommer enden. Cans Vertrag in Liverpool läuft Ende Juni aus. Zuletzt wurde der ehemalige Münchner und Leverkusener immer wieder mit dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin in Verbindung gebracht.

Can, der von Bundestrainer Joachim Löw für die Länderspiel-Kracher gegen Spanien am Freitag (20.45 Uhr im LIVETICKER) in Düsseldorf und vier Tage später gegen Brasilien in Berlin (20.45 Uhr im LIVETICKER) nominiert wurde, sieht sich noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen. "Ich will ein Weltklasse-Spieler werden. Vielleicht einmal in der Weltauswahl stehen. Das wäre schön", sagte Can.